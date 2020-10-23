Вибори у Дніпрі: облраду підозрюють у фальсифікаціях 25 жовтня

Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)

Активісти повідомляють про підготовку фальсифікацій у день виборів

Ситуація напередодні місцевих виборів у Дніпропетровській області загострюється. На цей раз обласну раду звинувачують не тільки в адміністративному тиску, але і в можливій підміні виборчих бюлетенів.

Зокрема, як повідомляє регіональне видання "ДнепрГлавное" за даними спостерігачів у будівлі ДніпрОДА вже тривалий час знаходиться цілий автопарк "швидких". Раніше обласні чиновники заявляли, що купили машини, однак виявилося, що їх прислали зі столиці.

За даними видання, в день виборів можливі розвезення "правильних" бюлетенів з дільниць для підміни. Для цього нібито буде використаний саме медичний транспорт, який навряд чи запідозрять у причетності до фальсифікацій, особливо під час епідемії.

Опитані виданням експерти вважають, що такий варіант реалістичний, оскільки підтримка партії "Слуга народу", яку на вибори веде діючий голова облради Святослав Олійник, в Дніпропетровській області вкрай низька. "Слуги" ризикують не пройти у цілий ряд місцевих рад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області сталася монополізація складу виборчих комісій представниками партій "Слуга народу" і "За майбутнє.

Крім того, повідомлялося, що в області в ключові виборчі комісії призначають людей, які можуть бути наближені до олігарха Ігоря Коломойського, голови облради Святослава Олійника та місцевого бізнесмена Олександра Петровського.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Комітету виборців України, голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник не виконав на своєму посту жодної з передвиборних обіцянок.