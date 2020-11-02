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Вибори в Дніпрі: у мережі вказали на саботаж підбиття підсумків голосування людьми Краснова

Дніпро, Понеділок 02 листопада 2020 14:15
Вибори в Дніпрі: у мережі вказали на саботаж підбиття підсумків голосування людьми Краснова
Фото: Загід Краснов (34.ua)
Автор: Styler

Членів виборчих комісій підозрюють у навмисному затягуванні підрахунку голосів

У Дніпрі триває підрахунок голосів за результатами голосування на місцевих виборах. Однак, активісти вказують на факти явного затягування цього процесу.

Зокрема, місцеве видання "Горсовет" пише, що члени виборчих комісій, заведені кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим, навмисне затягують підрахунок голосів, тим самим саботують оперативне та адекватне підбиття підсумків місцевих виборів, повідомляють очевидці.

У мережі з'явилося відео з Чечеловської районної ТВК, на якому видно поведінку членів комісій від "Слуги Народу" і "За майбутнє" - тих політсил, від яких нібито і заводив своїх людей у виборчкоми Загід Краснов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відразу кілька партій звинувачують політика і кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова в махінаціях, через яких дві політсили не проходять в місцеву раду.

Раніше РБК-Україна писало, що Дніпровський відділ поліції відкрив справу за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадська сила" і кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим.

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.

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Новини України Персони ДніпроЗагид КрасновголосованиеМісцеві вибори

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