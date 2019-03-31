Вибори 2019: на Закарпатті бюлетені будуть гасити сокирою

Вибори президента України стартували вже у всіх областях країни. Виборчі дільниці будуть відкриті до 20:00. В одному з сіл Перечинського району Закарпатської області гасити бюлетені будуть за допомогою сокири.

Фотографії незвичайного інструменту опублікували виборці одної з виборчих дільниць Перечинського району.

Бюлетені будуть гасити сокирою

Як пояснив представник штабу одного з кандидатів у президенти України Андрій Шекета, нічого дивного в цьому немає, і подібна практика використовується в селах, так як єдиного встановленого правила про гасіння бюлетенів немає. В деяких ділянках для цього використовують ножиці.

"Закон просто говорить про відрізання нижнього кута без конкретизації способу, тому деякі ділянки просто рубають сокирою", - уточнив Андрій Шекета.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як українцям вести себе на виборчих дільницях в нестандартних ситуаціях. Розповіли, що потрібно робити, якщо виборчу дільницю замінували або виборці помітили порушення.

А також ми розповідали про те, що у Києві на виборчій дільниці "проголосувала" собака.

Крім того, ми повідомляли про те, що на одній з виборчих дільниць українка народила дитину.