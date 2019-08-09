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Як безпечно купити або зняти квартиру: поради експертів

STYLERЖиття    09.08.2019 - 18:02
Як безпечно купити або зняти квартиру: поради експертів
Покупка квартири (фото: колаж КРБ-Україна)

Експерти дали корисні поради для тих, хто хоче купити або зняти квартиру

Перед тим, як оформити операцію на покупку квартири на етапі будівництва нерухомості необхідно ретельно перевірити кілька документів у забудовника. Про це повідомляють "Вести".

В першу чергу у забудовника потрібно дізнатися про дозвіл на відведення землі під забудову. Також потрібно перевірити цільове призначення ділянки під будівництво. Повинно бути зазначено, що земля виділена для будівництва багатоквартирного житлового будинку, а не під індивідуальну забудову.

Крім того, у будівельної компанії має бути дозвіл на проведення будівельних робіт.

Продавці часто хочуть знизити вартість квартири, щоб платити менше податку, але це ризиковано. У разі повернення нерухомості покупець зможе повернути собі тільки ту суму, яка вказана в договорі.

Як безпечно купити або зняти квартиру: поради експертів

Покупка квартири (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

При покупці квартири, яка дісталася продавцю у спадок, треба уважно разом з юристом перевірити коло спадкоємців нерухомості. Щоб потім не виявилося, що на цю квартиру претендує хто-небудь ще. Також варто пам'ятати, що термін позовної давності становить три роки.

Знімаючи або здаючи квартиру в оренду, треба завжди зберігати у себе паспортні дані людини, в якої ви збираєтеся знімати, або яким надаєте своє житло. Експерти радять завжди укладати договір, де будуть прописані всі суми. Саме надійне, якщо цей договір буде завірений нотаріусом.

В договорі можна вказати розмір пені, у разі заборгованості по орендній платі. Експерти нагадують, що здавати квартиру повинен її власник, а не родич. Якщо родич покаже довіреність на будь-які операції з житлом, її необхідно перевірити у нотаріуса, оскільки її могли давно відкликати.

Нагадаємо, що в Києві сильно змінилися ціни на оренду квартир.

Раніше повідомлялося про те, що Києві зловили квартирного злодія-невдаху, який сховався під диваном.

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