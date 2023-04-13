Олицетворяла свободу моды: умерла дизайнер и икона стиля Мэри Куант, пионер мини-юбок

Всемирно известная дизайнер Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет. Сердце модельера, которую называют одной из творцов мини-юбок, остановилось 13 апреля, она мирно почила в своем доме в британском графстве Суррей.

Мэри Куант была одной из самых влиятельных фигур на модной сцене 1960-х годов, выдающимся новатором "свингующих шестидесятых". Дизайнеру приписывают, что именно она сделала моду доступной для масс благодаря своим гладким, обтекаемым и ярким моделям.

"Она открыла свой первый магазин Bazaar на Кингс-роуд в 1955 году, и ее дальновидность и творческие таланты быстро внесли уникальный вклад в британскую моду", - говорится в заявлении, опубликованном от имени ее семьи.

Так, в те времена Bazaar был одним из немногих магазинов в Лондоне, которые предлагали совершенно иной подход к шопингу: клиентов встречали с громкой музыкой, бесплатными напитками, и посетить заведение можно было в позднее время суток.

"Невозможно переоценить вклад Куант в моду. Она олицетворяла радостную свободу моды 1960-х годов и служила новым образцом для подражания для молодых женщин. Сегодняшняя мода во многом обязана ее новаторскому видению", - так говорится в заявлении Музея Виктории и Альфреда в Twitter.

Мэри Куант (фото: Getty Images)

Куратор ее выставки в этом музее Дженни Листер отмечает, что модельер "пробила барьеры снобизма и традиций".

"Благодаря своему уникальному чувству юмора, стилю и решимости демократизировать и делиться весельем и творчеством своих проектов, она предоставила молодым женщинам новый образец для подражания, создав пространство, в котором они могут быть самими собой", - рассказала она.

Листер добавила, что Куант помогла определить глобальную идентичность Британии как центра уличного стиля и инноваций "с помощью фирменных образов, таких как макинтоши из ПВХ, красочные колготки и свитер с узкими резинками".

Леди Мэри считают пионером пионер мини-юбки и шорт, и хотя сложно точно утверждать, кто первым стал укорачивать юбки "до предела", для Куант это стало визитной карточкой ее стиля.

Мини-платье Мэри Куант на показе мод в Нидерландах в 1969 году (фото: Jack de Nijs for Anefo / proxy.handle.net)

Сама же модельер говорила так: "Это девушки с Кингс-роуд изобрели мини. Я делала одежду, в которой можно было бегать и танцевать, и мы делали ее такой длины, какой хотел клиент".

Куант также произвела революцию в британской моде, выпустив женские брюки, а также аксессуары, колготки и косметику, используя дизайн бренда в виде ромашки, который стал символом ее творений.

"Ромашковые" аксессуары от Мэри Куант (фото: instagram.com/maryquant_official)

Помог создать собственный бренд муж Мэри Куант Александр Планкет Грин. Со своим любимым она познакомилась в колледже Голдсмитс (окончила который в 1950-х годах, получив диплом художественного образования).

У пары в 1970 году родился сын Орландо (а в 2002 году модельер стала уже бабушкой).

Мэри Куант, снимок датирован декабрем 1966 года (фото: Nationaal Archief)

Леди Мэри придумывает образы "Лолита" и "Школьница", заменяет маленькие сумочки на рюкзаки с длинными ремнями.

Также она инспирировала выход в моду топы, обжатые разноцветные брюки, замшевую одежду, туфли на платформах, простые короткие стрижки и яркую косметику.

Мэри Куант с моделями, демонстрирующими новый дизайн обуви на показе мод 1967 года (фото: news.sky.com)

Мэри Куант на Бромптон-роуд в октябре 1960 года (фото: Cyril Maitland / Mirrorpix / Getty Images)

Одежду Мэри Куант популяризировали модели Твигги, Джин Шримптон и Патти Бойд, а также певица Силла Блэк. Также ей приписывают создание "хулиганского имиджа" рокеров The Rolling Stones.

В 1963 году Квант была первым победителем награды "Платье года", через три года получила Орден Британской империи.

Мэри Куант (фото: Ronald Dumont / Getty Images)

В 1970-80-х годах работала над линиями косметики и товаров для дома, а в 1988-м разработала внутренний дизайн автомобиля "Мини".

В 2014 году Мэри Куант была отмечена за заслуги перед британской модой в списке новогодних наград королевы.

Классические платья Мэри Квант на фестивале автогонок Goodwood Revival 2019 в Англии (фото: David Merrett - Yves Saint Laurent Dress)