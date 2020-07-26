Не вступайте в конфлікти і уникайте ризиків: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 27 липня по 2 серпня

Гороскоп на тиждень, з 27 липня по 2 серпня (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, які сюрпризи приготували зірки з 27 липня по 2 серпня

Гороскоп на останній тиждень липня свідчить про те, що більшість представників зодіакального сузір'я зіткнуться зі складним періодом. Емоції будуть йти в розріз з думками й це буде заважати у справах. Варто уникати ризикованих ситуацій, авантюр. Друга половина тижня буде більш спокійною.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 27 липня по 2 серпня і попередили, кому може загрожувати небезпека в ці дні. Про це пише видання Felomena.

Овен

На перший план вийдуть питання, які пов'язані з сім'єю, батьками та домом. Комусь доведеться взяти на себе відповідальність і подбати, а комусь випаде шанс знайти додаткову можливість для забезпечення. Постарайтеся розподілити свій бюджет на кілька місяців вперед. У спілкуванні з близькими будьте стримані та відпустіть ситуацію, все налагодиться саме собою.

Телець

Тиждень дуже складний і відповідальний, буде присутнє роздратування через чужі помилки. Можливо надійде пропозиція про вигідну роботу або про відрядження. Зірки обіцяють Тельцям велику суму грошей, яку потрібно витратити з розумом на щось потрібне і корисне.

Близнюки

Найближчими днями вам почне везти в бізнесі, хоча на перший погляд ситуація буде складатися не найсприятливіша. Використовуйте свій досвід, щоб впоратися з негараздами. Постарайтеся погоджуватися тільки на короткострокові проєкти. Наприкінці тижня налаштуйтеся на романтику і постарайтеся позбутися стресу.

Рак

Проявіть активність і у вас з'явитися простір для дій, і ви зможете домогтися навіть того, на що не розраховували. Можлива безглузда метушня, сварки та негаразди з фінансами – будьте обережні. Постарайтеся зустрітися з друзями та вибратися на культурний захід – це подарує вам заряд енергії та масу яскравих вражень.

Лев

Неприємності можуть запаморочити Львів прямо з понеділка, можливі ситуації, коли вас почнуть підганяти або дратувати. Наступні дні знизять напругу, але легкий негатив буде псувати настрій до вихідних. Постарайтеся не брати близько до серця все, що відбувається. З'явиться можливість налагодити відносини з непростими людьми у вашому житті.

Діва

На цьому тижні з'явиться можливість почати життя з чистого аркуша і починати потрібно з власного розпорядку дня. У вівторок зірки обіцяють несподівану зустріч, яка принесе нову інформацію і задоволення. Не поспішайте витрачати всі гроші, які надійдуть, відкладіть трохи на потім. Можна використовувати кошти на себе – придбати абонемент, відвідати перукарню або зайнятися здоров'ям.

Терези

Не чекайте цього тижня взаєморозуміння з новими людьми, кожна зі сторін буде намагатися представити в найвигіднішому світлі власні досягнення і принизити чужі. Наприкінці тижня вас відвідає бажання влаштувати грандіозне свято і витратити на це велику суму грошей, будьте акуратні. Зірки обіцяють романтику, а також дуже важливу подію – на роботі або в особистому житті.

Скорпіон

Вдалими стануть домовленості з приводу бізнесу, спільної роботи. З'явиться можливість реалізувати свої давні плани. У четвер можлива ситуація, коли доведеться проявити широкий жест стосовно близьких. Не давайте обіцянок, якщо не впевнені, що зможете їх виконати. З близькою людиною підіть на поступки та дайте їй зрозуміти, що вона для вас важлива.

Стрілець

Вас наздоженуть важливі питання щодо власної ідентичності, через те, що внутрішній світ буде вимагати гармонії та балансу. Відкиньте песимістичний настрій і попрацюйте над собою і своїм настроєм – підіть на зустріч з приємною людиною, почитайте книгу або подивиться фільм. У роботі вам потрібно ще трохи напружитися і все задумане вийде. Починайте планувати відпустку.

Козоріг

Тиждень буде сприятливим, сильних потрясінь зірки не обіцяють. Можливі успіхи у творчості. Обставини будуть складатися сприятливо, і приємні моменти почнуть переслідувати один за іншим. Будьте обережні на позитивній хвилі, можна пропустити важливу інформацію. Вдалими буде ремонт, продажі, покупки. Є ймовірність, що спливе старий контакт.

Водолій

Не покладайтеся на поради друзів і приятелів, оскільки ваші успіхи можуть змусити їх відчути себе ніяково. У другій половині тижня буде багато роботи, обов'язково розділіть її з колегами та підлеглими. Займіться юридичними документами, перевірте термін дії паспортів. На вихідних приділіть увагу коханим, вони давно чекають.

Риби

Займіться на цьому тижні своїм будинком, зробіть перестановку, купіть щось потрібне. У середу не починайте нічого нового, будь-яку справу може зірватися або йти з великими клопотами. Постарайтеся позбутися від старих речей і справ, які стали тягарем. Фінансове становище стане більш міцним і стабільним. Якщо ви давно чекали знаку про те, що можна в особистих стосунках щось змінити, то зірки вам його посилають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає шалений успіх у серпні.