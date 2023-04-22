Не успел обнять отца: новая история из Мариуполя в музее "Голоса мирных"

Он спас из-под завалов свою раненую жену, дочь и еще несколько человек. Но ему до сих пор болит то, что не успел обнять последний раз своего отца, погибшего во время того же обстрела.

Сергей жил в Сартане. В первые дни полномасштабного вторжения вместе с семьей переехал в Мариуполь. Думал, там будет безопаснее. Но с 10 марта русские войска стали обстреливать город плотно и почти непрерывно.

Однажды в подвал дома, где пряталось около 60 человек, "залетел" снаряд.

"Помню пыль, тьму и крики. Я сгреб своих дочь и племянника в кучу. Нашел жену. Она была тяжело ранена и не могла идти", - вспоминает мужчина. И добавляет, что в эти мгновения потеряли жизнь по меньшей мере 15 человек. Дети, подростки и его отец.

"Я не успел его тогда обнять", - говорит, пряча слезы, Сергей.

То, как он вез семью и соседей в больницу под обстрелами - отдельный рассказ. И то, как его семья выбиралась из Мариуполя - тоже.

История Сергея вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 65 000 историй.

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