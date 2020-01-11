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Спливли несподівані факти про хворобу Заворотнюк: що відомо

STYLERПерсони    11.01.2020 - 13:46
Спливли несподівані факти про хворобу Заворотнюк: що відомо
Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Є припущення, що артистку виписали з клініки

Анастасію Заворотнюк виписали з реабілітаційного центру і зараз вона перебуває вдома. Таку заяву зробили у росЗМІ, хоча щодо достовірності інформації невідомо.

Сім'я артистки Анастасії Заворотнюк майже півроку зберігає мовчання і дізнатися хоч щось про здоров'я артистки неможливо, проте деяку інформацію дістати все ж вдається.

Спливли несподівані факти про хворобу Заворотнюк: що відомоАнастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Лікарі відправили додому хвору актрису, так як не бачать сенсу в лікуванні. Вона приречена", - стверджує новинний портал. Є припущення, що Заворотнюк чекає експериментальне лікування в США.

До слова, в середньому в день мікроблог Анастасії втрачає близько 500 осіб. На думку журналістів, такий розвиток подій цілком зрозумілий. Справа в тому, що, коли на початку осені минулого року стало відомо про хворобу Заворотнюк, багато хто спішно почав підписуватиися на аккаунт актриси. Зараз же, зрозумівши, що близькі Насті не будуть тішити невгамовну цікавість стражденних, пліткарі вирішили від її сторінки відписатися.

Нагадаємо, що спливли шокуючі деталі про коханця Заворотнюк. Виявилося, Сергій Жигунов неодноразово піднімав руку.

Також нещодавно з'явилася інформація про те, що Заворотнюк стрімко йде на поправку. Мольфар стверджує, що вже через три тижні кінозірці стане значно краще і до неї повернуться сили. Чоловік передрік Заворотнюк звичайне щасливе життя і повернення до зйомок.

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