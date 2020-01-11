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Всплыли неожиданные факты о болезни Заворотнюк: что известно

STYLERПерсоны    11.01.2020 - 13:46
Всплыли неожиданные факты о болезни Заворотнюк: что известно
Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Есть предположение, что артистку выписали из клиники

Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра и сейчас она находится дома. Такое заявление сделали росСМИ, хотя о достоверности информации неизвестно.

Семья Анастасии Заворотнюк почти полгода хранит молчание и узнать хоть что-то о здоровье артистки невозможно, однако некоторую информацию достать все же удается.

Всплыли неожиданные факты о болезни Заворотнюк: что известноАнастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Врачи отправили домой больную актрису, так как не видят смысла в лечении. Она обречена", - утверждает новостной портал. Есть предположение, что Заворотнюк ждет экспериментальное лечение в США.

К слову, в среднем в день микроблог Анастасии теряет около 500 человек. По мнению журналистов, такое развитие событий вполне объяснимо. Дело в том, что, когда в начале осени прошлого года стало известно о болезни Заворотнюк, любящие "жареные" новости спешно подписывались на аккаунт актрисы. Сейчас же, поняв, что близкие Насти не будут тешить неуемное любопытство страждущих, сплетники решили от ее страницы отписаться.

Напомним, что всплыли шокирующие детали о любовнике Заворотнюк.Оказывается, на Заворотнюк неоднократно поднимал руку Сергей Жигунов.

Также недавно в росСМИ появилась информация о том, что Заворотнюк стремительно идет на поправку. Знахарь утверждает, что уже через три недели кинозвезде станет значительно лучше и к ней вернутся силы. Мужчина предрек Заворотнюк обычную счастливую жизнь и возвращение к съемкам.

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