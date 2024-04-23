Всеукраинский день психолога: 591 тысяча украинцев получила психологическую помощь от Фонда Ахметова
Сегодня – Всеукраинский день психолога. В годы войны эти профессионалы помогают людям преодолевать стресс, психологические травмы и двигаться сквозь тьму к свету.
Оказание психологической помощи – один из важных приоритетов деятельности Фонда Рината Ахметова с 2014 года, говорится в сообщении фонда.
Квалифицированную психологическую поддержку от Фонда уже получили 591 тысяча человек по всей Украине. В частности, это:
— практичные вебинары и видеоролики от экспертов-психологов Фонда;
- выездные консультации мобильных групп психологов для жителей прифронтовых территорий; переселенцев, врачей, учителей;
— работа психологов на переменах «Блогер Кэмп» с детьми, переживающими травму войны;
- помощь психологов взрослым и детям, пострадавшим от войны, проходящим курс реабилитации, обеспеченный Фондом;
- психологическая помощь людям после обстрелов жилых районов;
- возможность поделиться собственной историей о пережитом во время войны и узнать истории других украинцев в музее "Голоса Мирных" фонда и т.д.
Работа продолжается по всем направлениям. В мае снова отправятся в путь мобильные бригады психологов фонда — в этом году они будут оказывать помощь в прифронтовых населенных пунктах Донбасса.
В рамках проектов "Реабилитация раненых детей", "Лечение и реабилитация раненых взрослых" профессиональная психологическая помощь предоставляется специалистами Фонда людям, получившим ранения и травмы в результате боевых действий.
Во время отдыха и оздоровления детей, пострадавших от войны, в лагере "Блогер Кемп" с детьми и подростками работают психологи, окончившие курс "Травма войны", разработанный Фондом. Также они оказывают помощь детям и подросткам, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину. Для всех украинских детей Фонд Рината Ахметова круглогодично реализует психологические и мотивационные проекты.