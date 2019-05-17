Всім літо, заходу – грози: синоптики шокували прогнозом погоди

Погода в Україні у суботу, 18 травня, очікується спекотна практично у всіх областях, крім західних. Температура повітря істотно підвищиться практично у всіх регіонах.

Погода на сході в суботу очікується сонячна, опади не прогнозуються. Вночі температура повітря складе +11 +15 градусів, удень від +24 до +27 градусів.

На півдні буде сонячно, невелика гроза може пройти тільки в Одеській області. Вночі +15 +18 градусів, удень повітря прогріється до +26 +29 градусів. У Криму сонячно, вночі +16 +18 градусів, вдень +25 +27 градусів.

У північних областях сонячно і сухо, нічна температура повітря складе +12 +14 градусів, вдень температура повітря підніметься до +25 градусів.

Західні області будуть в зоні неприємних атмосферних явищ. Синоптики попереджають про грози, зливм і шквальний вітер. Температура повітря вночі +12 +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +22 до +25 градусів.

В центральній частині без опадів, сонячно. Вночі +14 +16 градусів, удень повітря прогріється до +25 +27 градусів.

У столиці 18 травня очікується сонячна і тепла погода, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +14 +16 градусів, вдень очікується +24 +26 градусів.

Погода в Україні 18 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, синоптик Наталка Діденко дала сприятливий прогноз погоди на вихідні.

А також ми писали про те, що синоптик попередив про те, що після 21-22 травня в Україну прийде сильне похолодання.