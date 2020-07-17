Лікарі зруйнували міф про найкорисніше молоко: не варто витрачати гроші

Лікарі зруйнували міф про "дефіцитне" молоко (фото: pixabay.com)

Лікарі розповіли всю правду і брехню про найкорисніше молоко

Лікарі зруйнували ряд міфів про козяче молоко, яке вважається чи не найкращим, і нібито набагато випереджає коров'яче за всіма показниками. Ця стійка омана про суперфуд призводить до того, що ми переплачуємо за цей "еліксир". П'ємо його самі й даємо дітям, які часто не в захваті від запаху та смаку напою.

Але лікарі кажуть, що це не так. Воно корисніше коров'ячого, але не настільки, щоб зводити це молоко на п'єдестал, пише melarossa.it.

Лоренцо Траверсетті, доктор біологічних наук каже, що як коров'яче, так і козяче молоко однаково підходять для вживання, бо являють собою цінне джерело кальцію, білків, вітамінів і мінералів.

Лікарі й вчені зруйнували ряд міфів про користь козячого молока.

Міф № 1. Козяче молоко не таке калорійне

Навпаки - в ньому калорій більше - 75 на 100 грамів, проти коров'ячого з 63 ккал на 100 грамів.

Міф № 2. Якщо ви не переносите лактозу, козяче молоко можна пити

У козячому молоці лактози менше, але вона там є. Тому люди з непереносимістю лактози так само можуть отримати проблеми з травленням або алергію.

Міф №3. Козяче молоко менш жирне

Насправді козяче молоко жирніше, ніж коров'яче. Але є різниця в типі жиру. У ньому є категорія жирних кислот з коротким ланцюгом (SCFA), які слідують за своїм метаболічним шляхом, відмінним від інших. Вони поглинаються клітинами кишечника і направляються безпосередньо в печінку., що не дозволяє їм перетворитися на жирові агломерати, а внаслідок - в атерогенні бляшки.

Міф №4. Козяче молоко корисніше, ніж коров'яче

Обидва типи молока мають макро - і мікроелементи, які дуже схожі один з одним. Різниця тільки в кількості жиру, кальцію і калорій.

Міф №5. У козячому молоці більше білка

Тут суттєвої різниці немає. Хіба що в амінокислотному складі білка. Фактично, в козячому молоці виділяється присутність високих концентрацій таурину - який відповідає за забезпечення правильного розвитку плоду. Це робить його найбільш схожим на грудне молоко.

Але є і кілька переваг козячого молока. Лікарі кажуть, що козяче молоко краще засвоюється завдяки згаданим вище жирним кислотам з коротким ланцюгом (SCFA).

Крім того в козячому молоці більше кальцію - 134 мг на 100 мл (у коров'ячому 119 на 100 мл).

Відзначимо, що вартість козячого молока вище коров'ячого. Якщо домашнє коров'яче молоко в Києві можна придбати від 25 грн за літр, то ціна на домашнє козяче стартує від 40 грн. В промислових упаковках вартість козячого молока становить близько 80 грн за півлітра, в той час як коров'ячого - від 20 грн за літр.

І це не дивно, адже козу хоч і простіше утримувати, але молока дає вона в середньому від 2 до 3 літрів в день. А з високомолочних племінних кіз можна надоїти 4-6 літрів. У той час, як корова дає 15-16 літрів молока в день.

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