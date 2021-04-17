Лікарі зруйнували міф про корисність алкогольних напоїв: скорочують життя на десятки років

Фахівці інституту протягом 20 років спостерігали за здоров'ям залежних від алкоголю жителями Швеції, Данії та Фінляндії.

Виявилося, що рівень смертності серед людей, які регулярно вживали алкоголь, був набагато вище, ніж серед всіх інших. В середньому тривалість життя людини, яка вживала спиртне, скорочувалася на 28 років.

Алкогольні напої навіть у невеликих дозах негативно позначалися на здоров'ї внутрішніх органів, а також збільшували ризик виникнення онкологічних, когнітивних, еректильних і репродуктивних розладів.

Крім того, виявилося, що алкоголь не здатний вбивати нейрони в мозку людини, але може завдати шкоди відросткам і порушити зв'язок з окремими ділянками мозку.

Також алкоголь вимиває з організму вітамін В1, що потрібен для життєдіяльності клітин.