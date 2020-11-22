Лікарі розповіли, чим небезпечне куріння електронних сигарет на тлі коронавірусу

Коронавірус і травми від куріння електронних сигарет дуже схожі (колаж: РБК-Україна)

Лікарі говорять про сильну подібність симптомів коронавірусу і травм, викликаних курінням електронних сигарет і вейперів

Медики з UC Davis Health з початку пандемії коронавірусу лише за лютий в США діагностували понад 2758 випадків травм легень, які були викликані курінням електронних сигарет і вейперів. 64 випадки захворювання виявилися смертельними. При цьому лікарі на тлі пандемії рідко могли визначити природу захворювання, оскільки основні симптоми повністю збігаються з проявами коронавірусної інфекції. Більш того, травма легень робить тих, хто хворіє EVALI більш схильними до важкого перебігу COVID-19. Про це пише Science Tech Daily.

"EVALI (хвороби легенів, спричинені курінням вейпера або електронної сигарети – ред.) і COVID-19 мають багато спільних симптомів, але мають дуже різні плани лікування", – сказав Кіран Нандаліке, ад'юнкт-професор педіатрії та провідний автор дослідження.

Саме з цієї причини лікарям настійно рекомендується при діагностиці збирати анамнез про куріння за допомогою електронних приладів.

Існує багато подібностей між симптомами EVALI та COVID-19 за результатами лабораторних і рентгенологічних даних. Загальні симптоми включають лихоманку, кашель, нудоту, біль в животі та діарею. Обидва стани також показують двостороннє запалення при візуалізації грудної клітини.

З пандемією COVID-19 легко переплутати діагноз EVALI. Госпіталізовані мали лихоманку, нудоту і кашель. У них було прискорене серцебиття, прискорене дихання і низький рівень кисню в крові. Їх лабораторні аналізи вказували на запалення, яке зазвичай спостерігається при COVID-19, з більш високою кількістю лейкоцитів (WBC) і підвищеним запаленням. Томографія грудної клітини виявила неспецифічні помутніння. У той час як все вказувало на інфекцію COVID-19, їх тест на SARS-CoV-2 дав негативний результат.

Ранній початок прийому стероїдів пацієнтами з EVALI може врятувати життя і звести до мінімуму тривалість перебування в лікарні. У разі несвоєчасної діагностики можливий навіть летальний результат.

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