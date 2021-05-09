Лікарі назвали перші ознаки мікроінсульту: все частіше вражає молодих
Медки перерахували ознаки мікроінсульту (малого інсульту), який все частіше "молодіє", вражаючи не тільки літніх людей, а й зовсім молодих - які не досягли 30-річчя.
Про це пише u-news.
Що таке мікроінсульт
Під таким поняттям мається на увазі часткове і тимчасове порушення кровотоку в головному мозку. Цей сигнал може говорити про ймовірний розвиток інсульту, тому ігнорувати його не варто.
У медицині таке захворювання називають транзиторною ішемічною атакою. Лікарі попереджають, що не тільки у людей у віці зі зношеними судинами можуть виникати проблеми, але і тих, хто не досяг 30 років.
У чому різниця між інсультом і мікроінсультом
Під інсультом мається на увазі патологічний стан організму, при якому погіршується мозковий кровообіг, після чого наступає загибель тканин мозку.
А ось після мікроінсульту функції головного мозку швидко відновлюються - від хвилини до доби.
Інсульт провокує такі наслідки, як порушення мови, частковий або повний параліч, а також висока ймовірність летального результату.
При мікроінсульт страждають дрібні судини, в яких відбувається закупорка склеротичною бляшкою або скупчення таких.
Перші ознаки мікроінсульту можна не помітити, але вони небезпечні
При мікроінсульті виникають:
- головний біль,
- нудота,
- проблеми із зором,
- загальна слабкість.
Лікарі кажуть, що несвоєчасно виявлений мікроінсульт може призвести до ряду серйозних ускладнень - від порушення кровообігу, зниження гостроти зору до ішемічного або геморагічного інсульту мозку.
Раньше лікар назвав несподіваний провісник інсульту, який найчастіше виникає у жінок.
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