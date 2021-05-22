Лікарі назвали неочевидні симптому розвитку діабету: терміново до лікаря!

Часті позиви в туалет

Якщо ви помітили, що частіше стали бігати в туалет "по-маленькому", навіть вночі по кілька разів, зверніть на це увагу. При надлишку цукру організм хоче від нього позбавиться, тому доводиться частіше відвідувати вбиральню.

Спрага

Коли організм постійно позбавляється від рідини, відповідно, ви починаєте відчувати спрагу. Причому пити хочеться незалежно від температури повітря або фізичних навантажень.

Неприємний запах з рота

Це може бути сигналом того, що організм почав спалювати жир замість цукру, що є ознакою діабету.

Погіршення зору

Слабкий зір - частий симптом діабету, особливо у жінок. Коли рівень цукру дуже високий, рідина може потрапляти в кришталик ока і викликати помутніння.

Поколювання в кінцівках

Такий симптом може говорити, що кінцівки недостатньо забезпечуються кров'ю, що може бути поганим сигналом про розвиток діабету.

Погане загоєння ран

При високому рівні цукру, навіть маленькі ранки і синці заживають повільно. Пов'язано це з тим, що цукор може "приводити в рух" бактерії в крові.

Несподівана втрата ваги

Якщо у вас недостатньо інсуліну, організм буде спалювати жир і м'язи, через що можна сильно схуднути. Якщо ви втратили від 5 до 10 відсотків ваги протягом шести місяців, але нічого для цього не робили, сходіть до лікаря.

Постійне відчуття втоми

При діабеті вуглеводи не розщеплюються на глюкозу і організм не може використовувати її в якості джерела енергії. Це може викликати безпричинну втому, попри хороший сон і харчування.

Грибкова інфекція

Люди з діабетом частіше за інших страждають такими інфекціями. Через те, що в крові міститься багато цукру, грибки досить сильно підживлюються.

Темні плями

Темні плями при діабеті можуть з'являтися на шиї, під пахвами або в паху. При таких ознаках необхідно пройти медичне обстеження.