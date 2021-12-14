Лікар розповіла, що допоможе знизити рівень холестерину та ризик серцевих захворювань

У новорічні свята виникає спокуса з'їсти улюблені страви і випити алкоголь, але враховуйте, що це може мати для організму негативні наслідки.

Скорочення споживання насичених жирів

Вміщені в м'ясі, сирі і деяких рослинних оліях насичені жири збільшують ризик розвитку високого рівня холестерину.

Доктор МакКлімонт вважає, що скорочення споживання насичених жирів може знизити ризик серцево-судинних захворювань на 17%. А перехід на ненасичені олії (наприклад, соняшникову і оливкову) і загальне скорочення кількості вживаних жирів може знизити його на цілих 30%.

Вживати продукти, що містять більше розчинної клітковини

Дослідження показали, що споживання трьох грамів розчинної клітковини в день може допомогти знизити рівень холестерину. Можна, наприклад, з'їсти три яблука.

Інші способи збільшення споживання клітковини включають вживання цільнозернових продуктів, таких як макарони та крупи. У поєднанні з вівсом і великою кількістю фруктів і овочів, це створює потужну силу зниження холестерину.

Тренування

За словами доктора МакКлімонта, аеробні вправи можуть мати велике значення. Дві години на тиждень можуть знизити ризик серцевих захворювань на 7,6% у жінок і на 5,1% у чоловіків.

Крім зниження рівня поганого холестерину, аеробні вправи підвищують рівень хорошого холестерину - тип холестерину, який захищає ваше серце.

Відмова від куріння

Відмова від куріння не тільки знизить ризик розвитку раку, але і знизить рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПВЩ).

Уникайте оброблені продукти

Спробуйте готувати зі свіжих інгредієнтів. Ваш рівень холестерину, як хороший, так і поганий, є показником здоров'я вашого серця.