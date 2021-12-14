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Лікар розповіла, що допоможе знизити рівень холестерину та ризик серцевих захворювань

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Вівторок 14 грудня 2021 07:01
Лікар розповіла, що допоможе знизити рівень холестерину та ризик серцевих захворювань Фото: лікар назвала способи, які допоможуть знизити рівень холестерину і ризик серцевих захворювань (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

У новорічні свята виникає спокуса з'їсти улюблені страви і випити алкоголь, але враховуйте, що це може мати для організму негативні наслідки.

Провідний терапевт Рінанна МакКлімонт поділилася рекомендаціями щодо зниження рівня поганого холестерину шляхом простих змін способу життя, повідомляє британське видання Express.

Скорочення споживання насичених жирів

Вміщені в м'ясі, сирі і деяких рослинних оліях насичені жири збільшують ризик розвитку високого рівня холестерину.

Доктор МакКлімонт вважає, що скорочення споживання насичених жирів може знизити ризик серцево-судинних захворювань на 17%. А перехід на ненасичені олії (наприклад, соняшникову і оливкову) і загальне скорочення кількості вживаних жирів може знизити його на цілих 30%.

Вживати продукти, що містять більше розчинної клітковини

Дослідження показали, що споживання трьох грамів розчинної клітковини в день може допомогти знизити рівень холестерину. Можна, наприклад, з'їсти три яблука.

Інші способи збільшення споживання клітковини включають вживання цільнозернових продуктів, таких як макарони та крупи. У поєднанні з вівсом і великою кількістю фруктів і овочів, це створює потужну силу зниження холестерину.

Тренування

За словами доктора МакКлімонта, аеробні вправи можуть мати велике значення. Дві години на тиждень можуть знизити ризик серцевих захворювань на 7,6% у жінок і на 5,1% у чоловіків.

Крім зниження рівня поганого холестерину, аеробні вправи підвищують рівень хорошого холестерину - тип холестерину, який захищає ваше серце.

Відмова від куріння

Відмова від куріння не тільки знизить ризик розвитку раку, але і знизить рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПВЩ).

Уникайте оброблені продукти

Спробуйте готувати зі свіжих інгредієнтів. Ваш рівень холестерину, як хороший, так і поганий, є показником здоров'я вашого серця.

Нагадаємо, експерти розповіли, які продукти не варто зберігати в холодильнику.

Ми також писали про те, що лікар розповіла, кому категорично не можна їсти найпопулярніший новорічний салат.

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