Лікар розповіла, коли імуноглобулін краще використовувати для лікування COVID-19

Коронавірусна інфекція може розвиватися дуже швидко. Зупинити поширення вірусу можна, якщо в першу-другу добу захворювання пацієнту ввести антитіла. В цьому випадку мова йде про імуноглобулін.

Цей препарат вже більше ніж 50 років застосовується при різних вірусних захворюваннях. При цьому він безпечний і ефективний. Про це доктор медичних наук Віра Євстафіївна Казмірчук розповіла "Фактам".

За її словами, імуноглобулін може впоратися з будь-яким вірусом, навіть невідомим. Його вводять внутрішньом'язово. Курс триває в залежності від стану пацієнта і може бути від 2 до 5 днів. При цьому доза розраховується в залежності від ваги людини.

"Я не раз говорила, що профілактичне застосування імуноглобуліну може захистити лікарів від зараження, полегшити перебіг хвороби. А якщо лікар все ж заразився, не дати розвинутися ускладненням. Але забезпечити медиків імуноглобуліном необхідно коштом держави, тому що препарат цей недешевий ", - розповіла Казмірчук.

Використовувати імуноглобулін в лікуванні COVID-19 можна на будь-якому етапі. Її спільна робота з київським сімейним лікарем Наталією Дендерук показала, що при лікуванні імуноглобуліном стаціонар знадобився декільком пацієнтам.

Хоча серед хворих були ті, хто страждав хронічними захворюваннями серця та легень, бронхіальною астмою, автоімунними та онкозахворюваннями.

Нагадаємо, лікар схвилював ризиками неправильного поховання жертв коронавірусу.

Раніше дослідники виявили у новонароджених антитіла до COVID-19.