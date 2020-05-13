Лікар розповів, скільки українців захворіє на коронавірус у червні

Коронавірус не залишить Україну в червні, в цьому літньому місяці люди все одно будуть заражатися інфекцією. Кожен день ми будемо спостерігати 300-400 випадків нового інфікування. Такої точки зору дотримується український інфекціоніст Володимир Курпіта. За словами медика, це пов'язано з тим, що вірус не гине при жаркій погоді, а також тим, що в нашій країні їм перехворіло не так багато людей, тобто у нас немає природного імунітету.

Експерт вважає, що українців чекає "тривалий марафон" з інфекцією.

"Ми досягли "згладжування кривої". Вона має свої позитивні наслідки, але нам слід налаштовуватися на тривалий марафон, який може тривати кілька місяців. Протягом літа постійно будемо мати стабільну кількість нових випадків", - розповів Курпіта "Обозревателю".

Медик повідомив, що вірус має дві основні характеристики. Перша - це загальна кількість людей, яку він вразив. Друга - кількість інфікованих за день.

"Кількість інфікованих у нас не знижується, щоденне число залежить від кількості проведеного тестування", - підкреслив медик.

Курпіта нагадав, що за 12 травня зафіксували 356 хворих тільки тому, що в країні зробили на дві тисячі менше, ніж зазвичай.

Зазначимо, найбільша кількість заражених за добу виявлено у Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.

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