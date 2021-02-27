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Лікар розповів, чи потрібно вакцинуватися від COVID-19 тим, хто вже перехворів

Новость на русском → Львів, Субота 27 лютого 2021 09:07
Лікар розповів, чи потрібно вакцинуватися від COVID-19 тим, хто вже перехворів Вакцинація від коронавірусу в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Про необхідність вакцинуватися від коронавірусу тим, хто вже перехворів, досі точаться суперечки. Головний лікар одного з медичних діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький поділився своїми думками щодо цього питання та висловився про випадки повторних заражень.

Про це медик розповів в інтерв'ю ТСН.

"Є дві думки у світі. Одна думка, що потрібно робити щеплення всім, хто хворів і не хворів, і друга думка - що цього робити не потрібно", - сказав він

Лікар звернув увагу, що знову підчепити COVID-19 після одужання можна, але такі факти не фіксуються у великій кількості. Разом з тим в інтернеті та пресі деякі "фахівці" намагаються значно перебільшити ризики знову заразитися на коронавірус, і лякають наслідками у вигляді різних ускладнень.

"Масового повторного захворювання немає і це важливо. І друге питання - є люди, які просто розганяють паніку, що всі будуть хворіти вдруге. І у мене таке враження, що всі вже психологічно налаштувалися на думку, що, якщо вони не провакцинуються, то точно захворіють повторно, а другий раз буде протікати якось по-іншому. Тому в цій ситуації така нагнітається паніка", - заявив Жиравецький.

Також він розповів, що київський лікар-інфекціоніст проводив дослідження і робив добірку людей, які вже перехворіли на COVID-19. І виявив, що антитіла у більшості пацієнтів присутні.

"Так, антитіла можуть знижуватися, але це нормально, це нормальна реакція організму", - пояснив медик.

При цьому Жиравецький рекомендує всім, хто ще не стикався з коронавірусною інфекцією на своєму досвіді, пам'ятати про ризик заразитися й обов'язково вакцинуватися.

"Я просто знаю, що багато людей розслабляються, і потім, коли вони хворіють, вони навіть не усвідомлюють, що це COVID-19. Треба їм пам'ятати і нагадувати, що COVID поки нікуди не зник і треба всім розуміти, куди ми "пливемо" разом", - звернувся лікар до українців.

Раніше ми розповідали, як в Україні записатися на вакцинацію від COVID-19 і скільки чекати на щеплення.

Також ми писали, кого першого прищепили від коронавірусу в Україні, і які етапи вакцинації передбачені.

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