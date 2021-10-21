Лікар розповів, що робити, якщо нюх після операції так і не повертається

Медик повідомив, що, якщо людина прийшла до лікаря з такою проблемою - то він опитує пацієнта і за допомогою діагностичних приладів і тестів оцінює слизову оболонку носа.

Також Овсієнко пояснив, як лікується таке порушення після перенесеної інфекції.

"Підхід індивідуальний. Якщо причина в наполегливому набряку, що перегороджує доступ повітря з одорантами в нюхову щілину, тоді знадобиться операція. При оборотних змінах слизової оболонки призначаємо препарати - інтраназальні кортикостероїди. Також ефективні вправи для тренування нюху. Суть в тому, що нервові клітини, що входять в нюховий епітелій, можуть відновлюватися. Потрібно, нюхаючи різні речовини, встановлювати асоціативний зв'язок з головним мозком", - розповів він.

Цікаво, що лікар пояснив сам механізм втрати нюху при коронавірусі.

"Вхідні ворота для вірусу - слизові оболонки, зокрема і верхніх дихальних шляхів. Під час запалення, коли слизова банально набрякає, погіршується стан епітелію, що сприймає запахи. Через набряк одоранти не потрапляють в рецепторні зони, де оцінюються організмом. Заважають сприйняттю запахів і хронічні захворювання, які при COVID-19 загострюються: назальний поліпоз або алергічні процеси. Буває розлад в нервових клітинах - нюхові цибулини перестають нормально функціонувати, і передача нервового імпульсу і оцінка головним мозком інформації про запахи утруднюється", - резюмував Овсієнко.