"Мені погрожували за те, що я пропагую вакцинацію": лікар-невролог про реформу Супрун, фуфломіцини і ковід-дисиденти

Одним з таких просвітителів і джерелом корисної інформації про медицину є лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Термін доказова медицина в Україні стає все більш зрозумілим більшості громадян. Українці, яких десятиліттями лікували від неіснуючих хвороб і прописували абсолютно непотрібні ліки, починають прозрівати і цікавитися, як же лікують у всьому цивілізованому світі за міжнародними протоколами.

В інтерв'ю для Styler медик розповів про фуфломіцини, які існують тільки в Україні, про своє ставлення до реформи Уляни Супрун, про антивакцинаторів і про багато іншого. І його відповіді на наші запитання багатьох можуть здивувати.

Ринок забитий фуфломіцинами, які можуть навіть нашкодити здоров'ю

Крім того, що ці "ліки" не несуть ніякого ефекту, пацієнт може втратити дорогоцінний час, який дуже важливий.

"На нашому ринку дуже багато фуфломіцинів, але дійсно крім неефективності вони ще можуть приносити шкоду і особливо важливо те, що пацієнти втрачають дорогоцінний час", - нарікає лікар.

Євген навів один з цікавих прикладів в його практиці, коли пацієнтка-українка проживаюча в Польщі, зверталася в нашій країні до багатьох неврологів, психіатрів, прокапувалася 1-2 рази на рік "фуфломіцинами" на зразок Актовегіну.

"У Польщі жінка обійшла трьох неврологів, звернулася до них з проханням знову "прокапатися". Вони взагалі не розуміли, навіщо це потрібно, і навіщо їй ці ліки", - розповів медик.

Лікар невролог Євген Скрипник активно розвінчує міфи про препарати (фото: Facebook / Євген Скрипник)

У підсумку з'ясувалося, що в польських аптеках навіть немає таких систем для ін'єкцій введення.

"У Польщі та інших європейських країнах - це нонсенс "капатися", якщо людина може їсти й пити. Тому таких систем для ін'єкцій в аптеках немає, вони є тільки у відділеннях інтенсивної терапії", - зазначив невролог.

За словами фахівця, тільки в тому випадку, якщо людина не може приймати таблетки орально - їй можуть робити ін'єкції препаратів.

Реформа Уляни Супрун

Колишня в. о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун ініціювала свого часу медичну реформу, згідно з якою фінансування психдиспансерів було урізано і такі установи могли залишатися відкритими тільки для зняття гострого стану у пацієнтів.

"Деякі психічні лікарні скоріше не закрилися, а реформувалися. Якщо раніше в області було 2-3 лікарні, то зараз стала одна лікарня з філіями в інших місцях. Було скорочення, але це не вплинуло на те, що багато психічних хворих стали жити вдома", - розповів фахівець.

За словами лікаря, якщо хворий дієздатний, то він має право жити, де хоче.

Скрипник не вважає, що з виходом пацієнтів з психічними проблемами з лікарень - криміналу стане більше, про що "попереджають" так звані "диванні експерти" у своїх соцмережах.

"Це, скоріше пережиток радянського минулого, що серед психічно хворих - є багато маніяків. Я один з небагатьох українських психіатрів, який підтримує реформу. Так, зараз зменшується кількість хворих, які проживають в лікарнях", - повідомив психіатр.

Медик додає, що такі пацієнти повинні соціалізуватися і жити в суспільстві, а лікарні повинні служити не для життя таких пацієнтів там, а для їх лікування.

До слова, про Уляну Супрун лікар відгукується виключно позитивно.

"Слово "фуфломіцини" і взагалі розвінчування міфів - це все пішло саме від Супрун та її просвітницької діяльності. Реформа медицини також відбулася завдяки їй і її команді, і я її цілком підтримую. Навіть придбав книгу її авторства під назвою "Мочи манту", - розповів Євген.

Проблеми охорони здоров'я в маленьких містах України

За словами невролога і психіатра, основними проблемами в сфері охорони здоров'я в маленьких містах є брак кадрів (медиків) і відсутність матеріально-технічної бази.

"Наприклад, немає можливості робити МРТ, КТ. Також немає можливості проведення сучасних хірургічних втручань. Є відділення по районних лікарнях, але там не зовсім фахово можуть надати допомогу. Тому ця реформа і спрямована на те, щоб у певних медзакладах надавали кваліфіковану допомогу", - зазначив Скрипник.

Лікар невролог Євген Скрипник (фото: Facebook / Євген Скрипник)

Доктор наводить як приклад тромоболізис. Це процес екстреної реабілітації пацієнта після інсульту.

"Всі ми знаємо, що при ішемічному інсульті у нас є чотири з половиною години для того, щоб зробити тромболізис. Тобто, коли виникає закупорка судин головного мозку - виникає інфаркт - смерть клітин головного мозку. За цей час потрібно встигнути цей тромб розчинити і стан людини нормалізується", - розповів фахівець.

В цей час пацієнту вводять препарати-тромболітики, які і розчиняють цей тромб. І якщо за чотири з половиною години не зробити цю терапію, тобто ще до шести годин на екстрацію цього тромбу хірургічним методом.

Після закінчення шести годин, якщо не зроблені ці маніпуляції, то інші вже марні...

Антивакцинатори в еру COVID

Скрипник зазначає: антивакцинатори зараз є скрізь, і не тільки в його оточенні медиків.

Він поділився історією про те, як одного разу написав пост про необхідність вакцинації і опублікував їх по різних групах міст своєї області.

"Мені навіть дзвонили по телефону і погрожували, що спалять автомобіль за те, що я пропагую вакцинацію в інших містах", - згадує Євген.

Медик також зазначив, що і серед сімейних лікарів зараз є "антивакси", що пропонують своїм пацієнтам не робити щеплення.

Він припускає, що величезна антивакцинаторська кампанія і почалася через те, що на самому початку COVID-пандемії більшість сімейних лікарів мовчали і зовсім не агітували людей щепитися.

"Мене дуже часто запитують про те, що якщо після вакцини з'являється температура, чи потрібно робити ПЛР-тест для діагностики коронавірусу. Люди не розуміють, що щеплення не викликає хворобу. І навіть якщо зробити тест - він нічого не покаже", - розповів лікар.

Психосоматика - це не міф

Невролог і психіатр з упевненістю стверджує, що є хвороби тіла, а є і психосоматичні хвороби.

Їх причина - пережитий стрес.

"Так, таке буває, особливо, коли людина переживає стрес. Збуджується кора великих півкуль і це збудження передається на центри вегетативної системи, яка знаходиться в головному мозку і виникає дисфункція вегетативної нервової системи", - пояснив медик.

А сама ця система регулює роботу внутрішніх органів - роботу серця, шлунка, кишечника, сечового міхура, надниркових залоз.

"Тому при стресових розладах можуть виникнути психосоматичні стани, тобто порушується вегетатика і потім людина відчуває болі в області серця, прискорене серцебиття, болі в шлунку та інше", - розповів Скрипник.

Невролог уточнив, що в такому стані людина ходить по лікарях, робить собі КТ, МРТ, фіброгастроскопію і шукає хвороби. Але медики ніяких органічних порушень не знаходять. Це і називається психосоматикою.

Основна причина психосоматики - це стресові стани. Можуть виникати і панічні атаки (відчуття моторошного страху), тривоги, серцебиття, підвищення артеріального тиску, запаморочення.

Чому у молодих людей зараз став частіше траплятися інсульт

За словами невролога, в результаті пережитого стресу можуть виникати інсульти, інфаркти головного мозку і навіть в молодому віці.

"Безсумнівно, в цьому винна і ситуація з коронавірусом зараз, люди живуть в постійному стресі. Війна, подорожчання ЖКГ, невизначеність, невпевненість у завтрашньому дні - все це фактори стресу", - підсумував медик.

Як не хворіти взимку

Імунітет тренується пережитими хворобами. Тобто, каже доктор, якщо в дитинстві дитина багато хворіє - не варто про це переживати. Саме так і тренується її імунітет.

"Звичайно ж, спорт, прогулянки на свіжому повітрі і повноцінний відпочинок є запорукою здоров'я і міцного імунітету", - резюмував Євген.

Для довідки

Євген Скрипник, крім своєї професійної діяльності в лікарні Глухова, веде активну просвітницьку роботу в групі "Доказові батьки" на Facebook, а також на своїх сторінках в соцмережах.

Завдяки його постам будь-хто може почерпнути корисну інформацію, а також почитати спростування багатьох міфів в медицині.