Впервые в Украине младенцу пересадили кожу от посмертного донора. История маленького пациента

Львовские врачи впервые в Украине пересадили кожу годовалому ребенку от посмертного донора. Младенец накануне получил сложные ожоги подбородка, шеи и грудной клетки. К такой операции медики готовились несколько лет.
Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова на своей странице в Facebook.
Операцию провели в Детской больнице Святого Николая Первого медобъединения Львова.
"Андрейко получил ожоги 25% кожи: подбородка, шеи и грудной клетки. Его мама - Наталья - отвлеклась, чтобы приготовить сыну кашу. Через мгновение услышала крик, который не забудет никогда. Малыш потянул чайник за проволоку и перелил на себя кипяток. Ребенка сразу доставлен в ожоговый блок нашей больницы", - говорится в сообщении.
В реанимации команда анестезиологов всю ночь пыталась стабилизировать состояние ребенка. Докторам это удалось, но кожа мальчика местами была настолько поражена ожогами, что уже не могла восстановиться самостоятельно.
Ожоговые хирурги решили пересадить малышу кожу от посмертного донора. Подобные операции уже десятилетиями проводятся за границей.
Отмечается, что к этому шагу львовские врачи готовились несколько лет. На базе одного из крупнейших ожоговых центров был создан первый в западных регионах Украины Банк кожи.
"Однолетний Андрюша стал первым малышом, чье лечение удалось начать с применением донорской кожи. И это сработало", - говорят врачи.
Медики сняли пораженные ткани тела и закрыли раны донорской кожей. Она не способна прижиться и может находиться на теле пациента в течение нескольких недель. Цель такой пересадки - защитить обожженные участки и создать максимально естественные условия, необходимые для скорейшего заживления ран.
Через несколько недель после этого Андрюша был готов к следующему шагу - закрытию раны собственной кожей. Сейчас маленький пациент уже дома. К своим врачам возвращается только на перевязки.
Ребенка ждет реабилитация. Мальчик должен делать упражнения, чтобы замедлить рост рубцов.
"Создание Банков кожи сейчас актуально как никогда. Ведь ожоги - одна из самых частых причин травматизации военных и гражданских во время войны. Многих раненых доставляют именно во Львов", - заявляют медики.
Применение донорской кожи позволяет закрыть глубокие дефекты, наилучшим образом подготовить раны к дальнейшим операциям и ускорить выздоровление.
"Донорская кожа имеет ряд преимуществ по сравнению с синтетическими заменителями и способствует подготовке раны к закрытию собственной кожей. В США, например, применяют донорскую кожу для лечения уже около 40 лет. Но, к сожалению, раньше эта технология не была доступна в Украине", - отметил Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины.
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