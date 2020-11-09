Можливий набряк легенів: лікар показав знімки хворого з коронавірусом після антибіотиків

Лікар показав знімок легенів хворого з COVID-19 після антибіотиків (Колаж РБК-Україна)

Український лікар пояснив, чому в початковій стадії COVID-19 не варто пити антибіотики та противірусні препарати

На ранніх термінах зараження коронавірусом противірусні препарати й антибіотики можуть спровокувати посилення імунної відповіді та набряк легень у пацієнта. Безконтрольне використання ліків на початку хвороби може дати серйозні ускладнення після COVID-19.

Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський показав, як виглядають легені пацієнта з коронавірусом після вживання антибіотиків. Знімки він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"З першого дня хвороби пропито противірусні та антибіотики. За півтора тижня – 4 антибіотики. На 10 день хвороби — ось така картина. Хтось ще вірить, що антибіотики діють на вірус? Як ще довести, що призначення противірусних категорично заборонено? Що антибіотики шкідливі на ранніх термінах і без показань", - так підписав знімок Дубровський.

Він пояснив, що на знімку зображений об'ємний набряк легенів і це ускладнення стало відповіддю на неправильне лікування при коронавірусі.

"Цей набряк викликає неконтрольована гіперімунна відповідь організму на проникнення COVID-19 в легені. Противірусні та антибіотики на ранніх термінах підсилюють цю імунну відповідь, тому вони заборонені", - додав лікар-інфекціоніст.

Лікар показав, як виглядають легені з COVID-19 після безконтрольного прийому противірусних та антибіотиків (Фото: facebook.com/Євгеній Ігорович)

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