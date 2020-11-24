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У ВООЗ побачили кінець пандемії коронавіруса

Вівторок 24 листопада 2020 15:01
У ВООЗ побачили кінець пандемії коронавіруса
Коронавірус можна побороти (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У ВООЗ поділилися хорошими новинами щодо пандемії коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я відзвітували про можливості подолання пандемії коронавірусу. Оптимізм вселяють звіти про розробку нових вакцин і недавніх доповідей про їхню ефективність.

Таку заяву зробив генеральний директор (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус 23 листопада, під час пресконференції в Женеві, пише DW.

"В результаті останніх позитивних даних про випробування вакцин, світло в кінці цього довгого темного тунелю стає все яскравіше. Зараз є реальна надія, що вакцини - разом з прийнятими заходами в галузі охорони здоров'я - допоможуть покласти кінець пандемії COVID-19", - заявив він.

Також Гебреєсус закликав багаті країни допомагати бідним у боротьбі з пандемією. Причому він назвав таку допомогу не благодійною акцією, а способом покласти край пандемії, щоб підняти світову економіку.

Глава відомства назвав суму 4,3 млрд доларів, яка буде потрібна для реалізації програми ВООЗ. Ці гроші передбачається виділити на закупівлю і доставку великої кількості вакцин, тестів та медикаментів. У наступному році для цих цілей знадобиться ще 23,8 млрд доларів.

Нагадаємо, що в останні тижні відразу кілька компаній-розробників повідомили про успішні випробування розроблених ними експериментальних вакцин.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу (на 24 листопада) виявили 12 287 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових хворих в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій областях.

Раніше український лікар розповів, як впоратися з ускладненнями коронавірусу в домашніх умовах.

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