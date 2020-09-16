У ВООЗ зробили заяву про закриття шкіл під час пандемії COVID-19

Школи під час коронавірусу повинні закриватися в останню чергу. Таку заяву зробив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус. За словами організації, дослідження показало, що після відкриття шкіл туди повернулося тільки 50% учнів, а це велика біда.

Як повідомляє видання The Telegraph, у ВООЗ наголосили, що люди повинні зробити вибір між роботою барів, нічних клубів і шкіл, натякаючи на відмову від розваг на користь навчання.

"З урахуванням руйнівних наслідків для дітей, молоді і нашого суспільства в цілому" школи варто закривати тільки в місцях з високим рівнем передачі вірусу, а "безперервність освіти повинна бути гарантована за допомогою дистанційного навчання", - сказали у ВООЗ.

За словами виконавчого директора ЮНІСЕФ Генрієтти Фор, близько 463 мільйони дітей не змогли отримати доступ до будь-якого дистанційного навчання, коли школи були закриті.

"Величезна кількість дітей, утворення яких було повністю порушено, - це не що інше, як глобальна надзвичайна ситуація у сфері освіти. Згідно з прогнозами, 24 млн дітей кинуть школу через COVID-19 , ось чому ми закликаємо уряди приділяти першочергову увагу відкриттю шкіл після зняття обмежень", - сказала вона.

У ВООЗ і ЮНІСЕФ нагадують, що для запобігання інфекції в школах уряди повинні забезпечити своєчасне тестування та ізоляцію хворих.

Як ми раніше повідомляли, коронавірусна інфекція може пошкоджувати тканини мозку.