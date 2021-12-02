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У ВООЗ зробили заяву про "Омікрон": може вражати вакцинованих і перехворілих

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Четвер 02 грудня 2021 08:54
У ВООЗ зробили заяву про "Омікрон": може вражати вакцинованих і перехворілих Фото: У ВООЗ розповіли про небезпеку Омікрона (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Новий штам коронавірусу Омікрон дуже небезпечний і являє собою загрозу для вже перехворілих і вакцинованих.

Про це людей усього світу попередила Всесвітня організація охорони здоров'я.

ВООЗ закликає всі 194 країни, що входять до неї, прискорити програму вакцинації груп ризику інфекції та бути готовими до нової хвилі хворих у лікарнях.

Найбільше випадків зараження новим Штамів в ПАР, за нею йде Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Данія, Ізраїль, Австралія, Канада та інші.

Зазначимо, що смертей від нового штаму поки не зареєстровано. Мутації Омікрону дозволяють йому обходити імунну систему людей, які вакцинувалися від коронавірусу, а також перехворіли.

"Цей варіант коронавірусу нас дуже здивував. Мова фактично йде про еволюційний стрибок коронавірусу. Він володіє цілим набором мутацій, яких ми не очікували", - заявив Вірусолог Туліо де Олівейра.

Поки рано говорити чи замінить в ПАР "Омікрон" варіант "Дельта" за поширеністю. Вчені протягом місяця зможуть встановити, наскільки новий штам здатний "обходити" імунітет, викликаний вакцинами або антитілами.

Обмеження країн

Зазначимо, що деякі країни вже почали вводити нові обмеження на в'їзд через новий штам. Серед них Франція, Японія, Ізраїль та інші.

Як ми раніше писали, лікар розповіла, як і коли "Омікрон" проникне в Україну.

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