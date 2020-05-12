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Війна на Донбасі триває: бойовики прикриваються мирним населенням (фото)

STYLERЖиття    12.05.2020 - 10:14
Війна на Донбасі триває: бойовики прикриваються мирним населенням (фото)
Бойовики "ДНР" на Донбасі прикриваються мирними людьми (колаж РБК-Україна)

У мережі показали цинізм бойовиків "ДНР"

Війна на Донбасі триває, незважаючи на домовленості про припинення вогню. Бойовики зі дня у день порушують режим тиші і обстрілюють українських військових. Для своїх цілей терористи не гребують навіть тим, що прикриваються мирним населенням. Такий цинічний доказ опублікував військовий і блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Яскравий приклад справжньої сутності російських окупантів. Завжди прикриватися мирним населенням, жінками та дітьми", - підписав фотографію Анатолій у себе на сторінці в Facebook.

На знімку ми можемо побачити бойовика в камуфляжі, в руках він тримає автомат, позаду нього видніються хати мирного населення. Анатолій Штефан не уточнює, в якому населеному пункті зроблена ця фотографія.

Війна на Донбасі триває: бойовики прикриваються мирним населенням (фото)На Донбасі прикриваються бойовики мирним населенням (фото: facebook.com/ukrop.bc)

В коментарях до посту користувачі відзначили, що в Луганській області "Гради" ставили навіть навпаки пологових будинків.

  • У Луганську гармати біля пологового будинку ставили, "Градами" з центру міста стріляли (взуття, ринкова площа).

Зазначимо, що протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.

Також повідомлялося, що 10 травня в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті обстрілу ворожих поранено 4 українських військових. Окупанти 15 разів відкривали вогонь по підрозділах збройних сил, випустивши при цьому понад 90 хв.

Теги Новини України Донбасвойна
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