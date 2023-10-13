"Они нас сжигают". В сети появились последние сообщения целой семьи с детьми, которую убил ХАМАС (фото)
Израильско-американская семья, на чей дом напал ХАМАС, отправила своим родственникам сообщения, чтобы сообщить, что с ними все хорошо. Однако через час все изменилось и они описали свои последние мгновения жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Жуткие детали
36-летний Джонни Симан, его 35-летняя жена Тамар, трое детей от двух до пяти лет и их 70-летняя бабушка Кэрол были убиты террористами ХАМАС.
Все они были гражданами США, однако уже некоторое время проживали недалеко от Сектора Газа. Жена Тамар написала их друзьям в Австралии, что они в безопасности.
Бабушка Кэрол и семья Джонни Симана (фото: dailymail.co.uk)
Она написала своим сиднейским друзьям из бетонного бункера своего дома: "Привет, ребята, мы в подвале в нашем доме, у нас все хорошо".
Через час текстовые сообщения прекратились.
Бабушка Джонни написала своей сестре, живущей в Израиле: "Они здесь. Они нас сжигают. Мы задыхаемся". Ее застрелили в своей комнате.
Инсценизация последних сообщений друзьям в Австралии (фото: dailymail.co.uk)
В результате террористы убили всю семью, включая малолетних детей.
"Наши сердца разбиты. Целая семья была убита злобными убийцами, которые расстреляли детей и родителей просто потому, что они были евреями. И это только одна история среди многих. Это невыносимо", - поделились эмоциями друзья погибших с журналистами.
Погибшие супруги воспитывали троих детей (фото: dailymail.co.uk)
Что известно о семье
35-летняя Тамар была общественной активисткой. Она боролась за то, чтобы стать главой регионального совета Эшколя в южном округе Израиля. Буквально за четыре дня до смерти Тамар опубликовала в Facebook свою избирательную кампанию.
О других членах погибшей семьи не известно много деталей.
Напомним, что 7 октября ХАМАС около 06:30 нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Как рассказал спикер Сил обороны Израиля Даниэль Хагари, было выпущено более 2 000 ракет. После этого боевики проникли на юг страны.
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