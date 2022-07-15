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Волонтери Фонду Ахметова у Києві сформували 120 тисяч продуктових наборів

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П'ятниця 15 липня 2022 15:03
Волонтери Фонду Ахметова у Києві сформували 120 тисяч продуктових наборів Фото: волонтери Фонду Ахметова у Києві сформували 120 тисяч продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери Фонду Ріната Ахметова сформували, зібрали та завантажили 120 тисяч продуктових наборів на розподільчому центру у Києві.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"У 2014 році через війну я переїхав до Києва. Я знаю, як це складно, залишитися сам на сам із бідою в іншому місті без підтримки та допомоги. Саме тому я й приєднався до волонтерів Фонду Ріната Ахметова, щоби допомагати людям", - зізнається Антон Глогоцький.

Саме бажання допомогти, бути корисним людям, які постраждали від війни, спонукає мешканців України займатися волонтерством.

Нагадаємо, що усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із харчовими продуктами.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

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