ua en ru
Пн, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам рассказали о распространенной причине ДТП: водители должны соблюдать это правило

Понедельник 05 февраля 2024 11:58
UA EN RU
Украинцам рассказали о распространенной причине ДТП: водители должны соблюдать это правило Почему водителям важно соблюдать дистанцию на дороге (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине одной из распространенных причин ДТП является несоблюдение водителей безопасной дистанции и безопасного интервала. Такое нарушение приводит к серьезным повреждениям и даже смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национальной полиции Украины.

Что такое безопасная дистанция

Безопасная дистанция - расстояние до транспортного средства, движущегося впереди той же полосой, которая в случае его внезапного торможения или остановки позволит водителю движущегося сзади транспортного средства предотвратить столкновение без совершения какого-либо маневра.

Безопасный интервал - расстояние между движущимися боковыми частями транспортных средств или между ними и другими объектами, при которой гарантирована безопасность дорожного движения.

Важно помнить, что согласно п. 13.1. ПДД водитель в зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей перевозимого груза и состояния транспортного средства должен соблюдать безопасную дистанцию и безопасный интервал.

Безопасная дистанция может быть разной, в зависимости от погодных условий и места, где вы едете. Рекомендуется рассчитывать дистанцию, как скорость разделена на 2. Например, при езде по трассе при условии сухого дорожного покрытия, при скорости 60 км/ч, безопасная дистанция составит 30 м.

К тому же необходимо помнить, что использование мобильного телефона во время вождения - одна из основных причин отвлечения водителей. Чтобы избежать аварий, нужно использовать наушники или систему громкой связи в автомобиле.

Особо избегайте писания текстовых сообщений, ведь это полностью отвлекает внимание от дороги.

Когда чаще всего возникают ДТП

По данным полиции, за 12 месяцев прошлого года в столице произошло 1894 ДТП с пострадавшими. В результате 103 человек погибли и еще 2133 - получили травмы разной степени тяжести.

Чаще всего происшествия с пострадавшими произошли в пятницу.

Пик аварийности приходится на 17 часов - в это время было совершено 8,2% от всех ДТП.

Основными причинами аварий с пострадавшими являются:

  • нарушение правил маневрирования (40%)
  • превышение безопасной скорости (15%)
  • нарушение правил проезда пешеходных переходов (14%)
  • переход проезжей части в неустановленном месте (9%)
  • несоблюдение безопасной дистанции (8%)
  • нарушение правил проезда перекрестков (4%)

В частности, только в столице зарегистрировано 803 ДТП именно из-за нахождения водителя в нетрезвом состоянии.

Ранее мы сообщали, как не получить штраф за остановку авто в неположенном месте.

Также мы писали, как правильно обжаловать штраф за нарушение ПДД.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП штрафи водіння водії Водительские права
NEWS
В Украине потеплеет до +15: с чем это связано и ожидать ли возвращения морозов
В Украине потеплеет до +15: с чем это связано и ожидать ли возвращения морозов