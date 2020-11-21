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Водіям з COVID-19 розповіли, з якими симптомами не можна сідати за кермо

Субота 21 листопада 2020 16:22
Водіям з COVID-19 розповіли, з якими симптомами не можна сідати за кермо
Водій авто в масці (фото: freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Лікар звернувся до автомобілістів з коронавірусною хворобою

Хворим на коронавірус з певними симптомами не можна сідати за кермо, оскільки вони можуть становити велику небезпеку як для себе, так і для інших громадян та учасників дорожнього руху.

Лікар-невропатолог Олексій Пелепейченко розповів про ризики при водінні з COVID-19 і дав поради автомобілістам. Про це передає "Україна-24".

Серед небезпечних симптомів для водіїв з коронавірусною хворобою медик виділив: підвищення температури, головний біль, загальну слабкість, сонливість, порушення сну.

Якщо такі є у зараженого, то сідати за кермо категорично забороняється, наголошує лікар.

Річ у тім, що в іншому випадку це може привести до непритомного стану, зниження швидкості реакції та прийняття рішень - навіть якщо немає підтвердження на COVID-19, але є нежить, слабкість, зниження тиску.

"Це пов'язано з тим, що у нас немає культури водіння і культури хвороби, не вміють хворіти, ставитися з повагою до своїх симптомів", - зазначив лікар.

Також він розповів, що у пацієнтів після перенесеної вірусної інфекції, включаючи коронавірус, є виражені ознаки астенії, загальної слабкості, зниження працездатності. Все це відбивається на швидкості прийняття рішень.

"Якщо до нас звертаються такі пацієнти, ми не проводимо профогляд, але можемо дати поради, як поліпшити самопочуття, чи варто сідати за кермо. Також є багато інших захворювань, при яких не можна сідати за кермо. Також є препарати, здатні уповільнити швидкість реакції, тому перед прийомом таких препаратів слід уважно читати інструкцію", - додав лікар.

Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва на Майдані сталася смертельна ДТП з вини 66-річного чоловіка, який їхав на джипі з кардіологічного центру і йому раптом стало погано за кермом - водій втратив свідомість і на великій швидкості влетів у пішоходів.

Раніше ми писали про те, що водіям розповіли, чому не потрібно вішати маску на дзеркало авто.

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