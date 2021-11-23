Водій львівської маршрутки, який збив монахиню і тягнув тіло 5 км, висловився про ДТП (відео)
У Львові водій маршрутки, який збив двох монахинь і протягнув тіло однієї з них до кінцевої зупинки, розповів подробиці резонансного смертельної ДТП. 47-річний підсудний в ході засідання визнав провину, просив вибачення і запевняв, що не бачив, як автобус збив жінок на переході, і нібито тому поїхав далі.
Про це передає місцеве видання "Твоє місто".
Аварія сталася рано вранці в суботу, 20 листопада, в центрі міста на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи. Тоді маршрутка № 138 з пасажирами всередині збила монахинь "Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії" 67-річну сестру Галину і 48-річну сестру Ольгу, які прямували на месу.
Першу жінку після удару відкинуло в сторону, і постраждала була госпіталізована в лікарню з травмами голови.
Друга жінка, Ольга Дуплеца, зачепилася одягом за виступаючі нижні частини маршрутки, і її тіло було протягнуто асфальтом 5 кілометрів - до кінцевої зупинки на вулиці Джорджа Вашингтона.
Загибла в результаті ДТП монахиня Ольга (facebook.com/Katedra-Lwowska)
За словами маршрутника Віктора Шебашинова, він не знав, що збив пішоходів.
"Я нічого не бачив, темно було... думав, вона послизнулася і впала... не хотів я цього, так вийшло. Був дощ, темно було. Вибачте... не хотів", - розповів чоловік.
Маршрутник розповів, що зрозумів, що сталося, лише на кінцевій зупинці на вул. Джорджа Вашингтона, коли приїхали поліцейські.
Маршрутник, який збив монахинь, в залі суду (фото: tvoemisto.tv)
"Було темно, і я на пішохідному переході людей не бачив. Думав, що вона впала. Коли їхав, нічого не відчував. Коли приїхав на кінцеву, то щось було, я подумав, що це якийсь мішок. Коли поліція приїхала, зрозумів, що сталося", - говорить він.
Якщо провину маршрутника доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
За даними поліції, водій того дня попередньо був тверезий.
Суд обрав йому 60 діб тримання під вартою без права внесення застави, хоча захист просив відпустити під домашній арешт, мотивуючи, що за 5 років роботи водієм у нього не було порушень, що чоловік доглядає за хворою матір'ю, у нього є дитина, і за кордон втекти не зможе - немає закордонного паспорта.
Прокурори, своєю чергою, звернули увагу на поведінку водія при ДТП, а саме:
- після наїзду на пішоходів, які переходили дорогу на "зелене світло", не став їм допомагати та поїхав далі
- на відео видно, що чоловік пригальмував після зіткнення, що "говорить про те, що дана особа усвідомила скоєне і після цього вирішила продовжити рух".
Відео: у Львові маршрутнику обрали запобіжний захід у справі про смертельну аварію
Відео моменту ДТП у Львові можна переглянути за посиланням. Увага, кадри 18+!
Раніше повідомлялося, що з'ясувалися страшні деталі ДТП у Львові, де маршрутка збила двох монахинь.