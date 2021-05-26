Влетіли у натовп на повній швидкості: скандал з електросамокатами отримав продовження

Мама дитини, яку у Львові збили на електросамокаті , вимагає обмеження швидкості для такого транспорту. Також вона впевнена, що їх потрібно давати в оренду лише тим, хто має водійські права.

Про це мама постраждалого біля Оперного театру від електросамоката 6-річного хлопчика Зеновія Стадник сказала в ефірі "Народного толк-шоу" на каналі NTA.

Жінка каже, що хоч сама ідея з електросамокатами доволі хороша, та й ціна оренди є доступною, але контроль абсолютно відсутній. А електросамокати, між іншим, розвивають швидкість як авто - 35-30 км/год.

"Потрібно обмежити її хоча би до 15 кілометрів за годину. Для пересування з точки "А" в точку "В" цього достатньо, я вважаю", - вважає Стадник.

Крім того, вона поскаржилася, що через величезну кількість електросамокатів її родина зараз не почувається в безпеці у рідному місті.

"Я б дуже хотіла, щоб можливість взяти самокат напрокат була лише за наявності водійського посвідчення. Таким чином можна гарантувати, що людина, яка бере цей транспорт, має за нього хоч якусь відповідальність, а не просто покататись, спробувати", - переконана жінка.

Також львів'янка розповіла деталі ДТП, яка сталась близько двох тижнів тому у центрі міста, і через що постраждав її син.

"Пара з’явилася нізвідки… Очевидно, вони взяли самокат на прокат, але недостатньо вміли ним управляти. Вони розігнали його на максимальну швидкість і саме на такій швидкості в’їхали у натовп людей. Але якщо дорослі люди встигли розбігтися, мій малий його просто не бачив", - розповіла жінка.

Сталося зіткнення.

"Це був дуже сильний удар, його відкинуло, перевернуло, він вдарився головою об плитку. Це був подвійний удар", - розповіла Стадник і додала, що від сильного удару сама пара теж отримала ушкодження, однак хлопець з дівчиною встигли втекти.

Люди, що були поруч, забрали електросамокат, аби потім віддати його в поліцію. Ті ж свідки події надали потерпілому хлопчику першу допомогу та говорили із дитиною, аби та не втратила свідомість до приїзду лікарів.

Розповідь мами постраждалого хлопчика можна слухати з 01:04:00