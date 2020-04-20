Вітамін С рятує від коронавіруса: лікарі назвали умову

Коронавірус COVID-19 у світі вразив вже понад 2,4 мільйона осіб. Хвороба з часу її появи обростає міфами, в тому числі і щодо вітамінів, які нібито є профілактикою вірусу. Що відомо про вітамін С і коронавірус - в матеріалі Styler.

Так, в США провели два великих дослідження по вітаміну С. Вчені назвали умови, за яких вживання добавки може врятувати від коронавіруса.

За словами лікаря-госпіталіста Валентини Голобородько, що працює в Montefiore Medical Center (Бронкс, місто Нью-Йорк), малі дози вітаміну С не допоможуть ні запобігти коронавірусу, ні полегшити перебіг хвороби. А ось великі дози допомагають рятувати від пацієнтів, стверджує медик. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В малих дозах вітамін С може допомогти хіба що людям з його нестачею. Щоб уникнути дефіциту вітаміну, потрібно вживати достатню кількість фруктів. Але накопичити його в організмі не вдасться, адже він виводиться з сечею. Кому може допомогти вітамін С, це людям з діабетом і нирковою недостатністю. Достатня кількість вітаміну допоможе покращити імунітет.

А ось високі дози вітаміну С, що застосовуються в лікарнях, можуть зменшити смертність у хворих з сепсисом, тобто з дуже важкою інфекцією в цілому. Ще одне дослідження підтвердило ефективність високих доз вітаміну С внутрішньовенно при гострому респіраторному дистрес-синдромі.

"Оскільки під час коронавіруса у хворих спостерігається і те, і інше, тому є привід думати, що вітамін С внутрішньовенно буде ефективним для лікування, в першу чергу, важких хворих в реанімаціях", - каже Валентина Голобородько.

Лікар також розповіла, що вітамін С потрібно застосовувати з обережністю, адже передозування викликає побічні ефекти. Звичайна доза для людини - 75 мг на день, яку ми отримуємо при повноцінному харчуванні.

А от дози понад 2 грамів в день, можуть призвести до нудоти, діареї, болю в животі. Ще більші дози сприяють утворенню каменів у нирках.

Лікар розповіла про вітамін С і коронавірус (відео: YoTube/ТСН)

Раніше лікарі назвали ознаки того, що ви вже перехворіли на коронавірус.