Вирусный менингит угрожает украинским детям: что это за болезнь и как проявляется
Во Львовской области за последние две недели фиксируют рост пациентов с диагнозом вирусный (серозный) менингит. Сейчас на лечении находится 11 больных, из которых семеро - это дети.
Что это за болезнь и какие у нее симптомы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий директора больницы Сергея Федоренко для "Суспільне".
Где сейчас вспышка менингита
По словам Федоренко, во Львовской области увеличение заболеваемости менингитом наблюдается как среди взрослых, так и среди детей. Возраст детей - от нескольких месяцев до 12-13 лет, из них 5-7% - это дети до одного года.
Врач объяснил, что рост заболевания связан с тем, что весной снижается иммунитет и человек становится более благоприятным к вирусам.
"Начинается болезнь с катаральных явлений: насморка, легкого покашливания, повышения температуры, а впоследствии в процесс "вовлекаются" мозговые оболочки и возникают вирусные менингиты", - рассказал Федоренко.
Как говорит врач, серозный менингит достаточно опасен, однако в целом протекает легче, чем бактериальный. Если иммунная система функционирует нормально, то больные этим типом менингита не нуждаются в обязательном особом лечении и быстро выздоравливают.
"Если нет сопутствующих болезней, таких как сахарный диабет, бронхиальная астма, или болезни в анамнезе крови, то течение вирусных менингитов доброкачественно, при наличии же таких заболеваний, недуг лечится тяжелее и требует динамического наблюдения у врача невролога", - отмечает специалист.
Он предупредил, что вирусный менингит может приводить к таким осложнениям как судороги, ухудшение слуха, ухудшение координации движения, проблемы с памятью.
"Не стоит пренебрегать любыми даже легкими катаральными проявлениями со стороны верхних дыхательных путей и при появлении острой головной боли в течение определенного периода времени, немедленно обращаться за квалифицированной помощью", - отмечает Федоренко.
Что нужно знать о менингите
Вирусный (серозный менингит) – это вид менингита, при котором возникает серозное (лимфоцитарное) воспаление мозговых оболочек. Клинические проявления разнообразны, преобладают головные боли и лихорадка.
Вирусный менингит – это острое инфекционное заболевание с поражением мозговых оболочек головного мозга. В большинстве случаев причиной его появления являются вирусная инфекция, в частности энтеровирусы (Коксаки и ЕСНО), реже вирус эпидемического паротита, цитомегаловирус, герпесвирус, аденовирус.
Как передается такой менингит
- Воздушно-капельным путем, когда возбудитель локализуется в слизистой дыхательных путей. При кашле, чихании инфекционные агенты, находясь в воздушной среде в форме аэрозоля, попадают в организм здорового человека с зараженным воздухом.
- Контактным путем, когда возбудитель локализуется на слизистой глаз, в полости рта. На поверхности ран, попадая из этих участков тела на разные предметы, оседает на них. Заражение происходит при контакте с инфицированными предметами.
- Водным - через воду, при купании в загрязненных водоемах, бассейнах (при глотании воды).
Основные симптомы вирусного менингита
- Сильная головная боль
- Развитие интоксикации
- Катаральные и желудочно-кишечные проявления
- Лихорадка (могут быть волны повышения температуры - до 40 градусов, спад, снова повышение)
- Общая слабость
- Боли в мышцах и суставах. У детей могут быть судороги конечностей
- Дети становятся капризными и плаксивыми
А также:
- Боль в горле
- Насморк
- Кашель
Точный диагноз всегда устанавливает врач на основании клинических проявлений, эпиданамнеза и результатов лабораторных исследований.
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