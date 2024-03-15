Вирусный менингит угрожает украинским детям: что это за болезнь и как проявляется

Во Львовской области за последние две недели фиксируют рост пациентов с диагнозом вирусный (серозный) менингит. Сейчас на лечении находится 11 больных, из которых семеро - это дети.

Что это за болезнь и какие у нее симптомы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий директора больницы Сергея Федоренко для " Суспільне ".

Где сейчас вспышка менингита

По словам Федоренко, во Львовской области увеличение заболеваемости менингитом наблюдается как среди взрослых, так и среди детей. Возраст детей - от нескольких месяцев до 12-13 лет, из них 5-7% - это дети до одного года.

Врач объяснил, что рост заболевания связан с тем, что весной снижается иммунитет и человек становится более благоприятным к вирусам.

"Начинается болезнь с катаральных явлений: насморка, легкого покашливания, повышения температуры, а впоследствии в процесс "вовлекаются" мозговые оболочки и возникают вирусные менингиты", - рассказал Федоренко.

Как говорит врач, серозный менингит достаточно опасен, однако в целом протекает легче, чем бактериальный. Если иммунная система функционирует нормально, то больные этим типом менингита не нуждаются в обязательном особом лечении и быстро выздоравливают.

"Если нет сопутствующих болезней, таких как сахарный диабет, бронхиальная астма, или болезни в анамнезе крови, то течение вирусных менингитов доброкачественно, при наличии же таких заболеваний, недуг лечится тяжелее и требует динамического наблюдения у врача невролога", - отмечает специалист.

Он предупредил, что вирусный менингит может приводить к таким осложнениям как судороги, ухудшение слуха, ухудшение координации движения, проблемы с памятью.

"Не стоит пренебрегать любыми даже легкими катаральными проявлениями со стороны верхних дыхательных путей и при появлении острой головной боли в течение определенного периода времени, немедленно обращаться за квалифицированной помощью", - отмечает Федоренко.

Что нужно знать о менингите

Вирусный (серозный менингит) – это вид менингита, при котором возникает серозное (лимфоцитарное) воспаление мозговых оболочек. Клинические проявления разнообразны, преобладают головные боли и лихорадка.

Вирусный менингит – это острое инфекционное заболевание с поражением мозговых оболочек головного мозга. В большинстве случаев причиной его появления являются вирусная инфекция, в частности энтеровирусы (Коксаки и ЕСНО), реже вирус эпидемического паротита, цитомегаловирус, герпесвирус, аденовирус.

Как передается такой менингит

Воздушно-капельным путем, когда возбудитель локализуется в слизистой дыхательных путей. При кашле, чихании инфекционные агенты, находясь в воздушной среде в форме аэрозоля, попадают в организм здорового человека с зараженным воздухом.

Контактным путем, когда возбудитель локализуется на слизистой глаз, в полости рта. На поверхности ран, попадая из этих участков тела на разные предметы, оседает на них. Заражение происходит при контакте с инфицированными предметами.

Водным - через воду, при купании в загрязненных водоемах, бассейнах (при глотании воды).

Основные симптомы вирусного менингита

Сильная головная боль

Развитие интоксикации

Катаральные и желудочно-кишечные проявления

Лихорадка (могут быть волны повышения температуры - до 40 градусов, спад, снова повышение)

Общая слабость

Боли в мышцах и суставах. У детей могут быть судороги конечностей

Дети становятся капризными и плаксивыми

А также:

Боль в горле

Насморк

Кашель

Точный диагноз всегда устанавливает врач на основании клинических проявлений, эпиданамнеза и результатов лабораторных исследований.