Вірусний менінгіт загрожує українським дітям: що це за хвороба та як проявляється
У Львівській області за останні два тижні фіксують зростання пацієнтів з діагнозом вірусний (серозний) менінгіт. Зараз на лікуванні знаходиться 11 хворих, з яких семеро - це діти.
Що це за хвороба та які вона має симптоми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар директора лікарні Сергія Федоренка для "Суспільне".
Де зараз спалах менінгіту
За словами Федоренка, у Львівській області збільшення захворюваності на менінгіт спостерігається як серед дорослих, так і серед дітей. Вік дітей - від кількох місяців до 12-13 років, з них 5-7% - це діти до одного року.
Лікар пояснив, що ріст захворювання пов'язаний з тим, що весною знижується імунітет і людина стає більш сприятливою до вірусів.
"Починається хвороба із катаральних явищ: нежитю, легкого покашлювання, підвищення температури, а згодом в процес "втягуються" мозкові оболонки й виникають вірусні менінгіти", - розповів Федоренко.
Як каже лікар, серозний менінгіт є досить небезпечний, однак в цілому протікає легше, ніж бактеріальний. Якщо імунна система функціонує нормально, то хворі на цей тип менінгіту не потребують обов'язкового особливого лікування і швидко одужують.
"Якщо немає супутніх хвороб, таких як цукровий діабет, бронхіальна астма, чи хвороби в анамнезі крові, то перебіг вірусних менінгітів є доброякісним, при наявності ж таких захворювань, недуга лікується важче та вимагає динамічного спостереження в лікаря невролога", - зазначає фахівець.
Він попередив, що вірусний менінгіт може призводити до таких ускладнень як судоми, погіршення слуху, погіршення координації руху, проблеми з пам'яттю.
"Не варто нехтувати будь-якими навіть легкими катаральними проявами зі сторони верхніх дихальних шляхів і при появі гострого болю голови впродовж певного періоду часу, негайно звертатись за кваліфікованою допомогою", - наголошує Федоренко.
Що варто знати про менінгіт
Вірусний (серозний менінгіт) - це вид менінгіту, при якому виникає серозне (лімфоцитарне) запалення мозкових оболонок. Клінічні прояви різноманітні, переважать головний біль та гарячка.
Вірусний менінгіт - це гостре інфекційне захворювання з ураженням мозкових оболонок головного мозку. У більшості випадків причиною його появи є вірусна інфекція, зокрема, ентеровіруси (Коксакі та ЕСНО), рідше вірус епідемічного паротиту, цитомегаловірус, герпесвірус, аденовіруси.
Як передається такий менінгіт
- Повітряно-крапельним шляхом, коли збудник локалізується у слизовій оболонці дихальних шляхів. При кашлі, чханні інфекційні агенти, перебуваючи у повітряному середовищі у формі аерозолю, потрапляють до організму здорової людини із зараженим повітрям.
- Контактним шляхом, коли збудник локалізується на слизовій очей, у порожнині рота. На поверхні ран, потрапляючи з цих ділянок тіла на різні предмети, осідає на них. Зараження відбувається при контакті з інфікованими предметами.
- Водним - через воду, при купанні у забруднених водоймищах, басейнах (при ковтанні води).
Основні симптоми вірусного менінгіту
- Сильний головний біль
- Розвиток інтоксикації
- Катаральні та шлунково-кишкові прояви
- Лихоманка (можуть бути хвилі підвищення температури - до 40 градусів, спад, знову підвищення)
- Загальна слабкість
- Болі у м'язах та суглобах. У дітей можуть бути судоми кінцівок
- Діти стають капризними та плаксивими
А також:
- Біль у горлі
- Нежить
- Кашель
Точний діагноз завжди встановлює лікар на підставі клінічних проявів, епіданамнезу та результатах лабораторних досліджень.
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