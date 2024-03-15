Вірусний менінгіт загрожує українським дітям: що це за хвороба та як проявляється

У Львівській області за останні два тижні фіксують зростання пацієнтів з діагнозом вірусний (серозний) менінгіт. Зараз на лікуванні знаходиться 11 хворих, з яких семеро - це діти.

Що це за хвороба та які вона має симптоми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар директора лікарні Сергія Федоренка для " Суспільне ".

Де зараз спалах менінгіту

За словами Федоренка, у Львівській області збільшення захворюваності на менінгіт спостерігається як серед дорослих, так і серед дітей. Вік дітей - від кількох місяців до 12-13 років, з них 5-7% - це діти до одного року.

Лікар пояснив, що ріст захворювання пов'язаний з тим, що весною знижується імунітет і людина стає більш сприятливою до вірусів.

"Починається хвороба із катаральних явищ: нежитю, легкого покашлювання, підвищення температури, а згодом в процес "втягуються" мозкові оболонки й виникають вірусні менінгіти", - розповів Федоренко.

Як каже лікар, серозний менінгіт є досить небезпечний, однак в цілому протікає легше, ніж бактеріальний. Якщо імунна система функціонує нормально, то хворі на цей тип менінгіту не потребують обов'язкового особливого лікування і швидко одужують.

"Якщо немає супутніх хвороб, таких як цукровий діабет, бронхіальна астма, чи хвороби в анамнезі крові, то перебіг вірусних менінгітів є доброякісним, при наявності ж таких захворювань, недуга лікується важче та вимагає динамічного спостереження в лікаря невролога", - зазначає фахівець.

Він попередив, що вірусний менінгіт може призводити до таких ускладнень як судоми, погіршення слуху, погіршення координації руху, проблеми з пам'яттю.

"Не варто нехтувати будь-якими навіть легкими катаральними проявами зі сторони верхніх дихальних шляхів і при появі гострого болю голови впродовж певного періоду часу, негайно звертатись за кваліфікованою допомогою", - наголошує Федоренко.

Що варто знати про менінгіт

Вірусний (серозний менінгіт) - це вид менінгіту, при якому виникає серозне (лімфоцитарне) запалення мозкових оболонок. Клінічні прояви різноманітні, переважать головний біль та гарячка.

Вірусний менінгіт - це гостре інфекційне захворювання з ураженням мозкових оболонок головного мозку. У більшості випадків причиною його появи є вірусна інфекція, зокрема, ентеровіруси (Коксакі та ЕСНО), рідше вірус епідемічного паротиту, цитомегаловірус, герпесвірус, аденовіруси.

Як передається такий менінгіт

Повітряно-крапельним шляхом, коли збудник локалізується у слизовій оболонці дихальних шляхів. При кашлі, чханні інфекційні агенти, перебуваючи у повітряному середовищі у формі аерозолю, потрапляють до організму здорової людини із зараженим повітрям.

Контактним шляхом, коли збудник локалізується на слизовій очей, у порожнині рота. На поверхні ран, потрапляючи з цих ділянок тіла на різні предмети, осідає на них. Зараження відбувається при контакті з інфікованими предметами.

Водним - через воду, при купанні у забруднених водоймищах, басейнах (при ковтанні води).

Основні симптоми вірусного менінгіту

Сильний головний біль

Розвиток інтоксикації

Катаральні та шлунково-кишкові прояви

Лихоманка (можуть бути хвилі підвищення температури - до 40 градусів, спад, знову підвищення)

Загальна слабкість

Болі у м'язах та суглобах. У дітей можуть бути судоми кінцівок

Діти стають капризними та плаксивими

А також:

Біль у горлі

Нежить

Кашель

Точний діагноз завжди встановлює лікар на підставі клінічних проявів, епіданамнезу та результатах лабораторних досліджень.