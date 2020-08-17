Вірус міг з'явитися ще вісім років тому: вчені назвали нову причину виникнення COVID-19

Американські вчені висунули нову версію про походження коронавірусу. Вони відзначають, що вірус міг з'явитися ще у 2012 році.

Вірусолог Джонатан Латем і біолог Еллісон Вілсон уважно вивчили записи лікаря Лі Сюй, який лікував у 2012 році шахтарів з китайської провінції Юньань. З'ясувалося, що робочі займалися розчищенням шахти від екскрементів кажанів, а після - у них з'явилися симптоми, дуже схожі на COVID-19: кашель, лихоманка, пневмонія і ломота в тілі. Три шахтарі в результаті хвороби загинули. Про це пише The New York Post.

Хворих працівників намагалися лікувати за допомогою штучної вентиляції легенів, антикоагулянтів і антибіотиків. У записах лікаря також зазначено, що він відправляв зразки вірусу в лабораторію в Ухань, щоб знайти джерело інфекції. Результати аналізів показали, що у шахтарів вірус типу SARS, а джерелом зараження стала кажан виду південнокитайський підковоніс.

Як відзначають американські фахівці, записи лікаря за 2012 рік змушують повністю переглянути все, що вчені раніше знали про походження COVID-19. Вони відзначили, що є ймовірність того, що вірус насправді був в лабораторії в Ухані та "втік" звідти.

Вірусолог Ши Чженлі, яка займалася вивченням коронавірусів, які були виявлені у кажанів, написала у своєму висновку, що шахтарі у 2012 році загинули від грибкової інфекції.

"Ми розуміємо, що стаття поширюється в наукових колах підпільно. Люди бачать, що це гідна робота, але вони не хочуть показувати її публіці, тому що коронавірус став дуже політизованим", - резюмували американські вчені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар розповіла, коли пандемія COVID-19 закінчиться.