Винуватець смертельної ДТП на Майдані намагається піти від відповідальності: відбувається щось дивне

Винуватець ДТП на Майдані працював в Кабміні за часів Януковича (Колаж РБК-Україна)

Винуватець ДТП на Майдані довгий час працював в держорганах і був люстрований в 2014 році

У Києві на Майдані Незалежності сталася смертельна ДТП. Позашляховик Юрія Назаренка вилетів на пішохідну частину біля підземного переходу і збив кілька людей. Загинули дві жінки та постраждала сім'я з немовлям.

Водія після аварії відразу перевірили на драгері й слідів алкоголю не було виявлено. Пізніше стало відомо, що у Назаренко були проблеми зі здоров'ям і він просто втратив свідомість за кермом. За даними джерел видання OBOZREVATEL, винуватець аварії намагається піти від відповідальності та навіть під'єднав якісь впливові зв'язки з минулого.

За словами джерела, у Назаренко протягом декількох годин після аварії не були взяті проби для аналізу на наркотики. Його чомусь не повезли в лікарню за протоколом, на Петра Запорожця, 20, а відвезли туди, де він проходив лікування раніше. У правоохоронних органах неофіційно сказали, що токсикологію все ж таки зробили, але не уточнили де і коли. І відзначили, що тест на наркотики можна робити навіть через тиждень. Буде вивчатися медична документація Назаренко і які ліки він приймав, є там такі, які могли вплинути на його стан.

Під час досудового засідання по обранню запобіжного заходу Назаренко, адвокат заявив, що матеріальна допомога буде надана усім постраждалим. А от джерела стверджують, що мова йде фактично про підкуп і нібито вже такі спроби робляться. Однак підтвердити цю інформацію поки не вдалося.

Крім того, з'ясувалося, що Юрій Назаренко довгий час був на держслужбі. Він обіймав посаду начальника Управління стратегії реформування економіки та стратегічного планування Департаменту економічної політики Секретаріату Кабінету міністрів України. З 2005 по 2007 рік він був заступником міністра КМУ при Януковичі, який займав у той час пост прем'єр-міністра. Також кілька років Назаренко працював у Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку. У 2014 році його люстрували.

Крім того, він є співвласником ТОВ "Нокс Тревел", на яку зареєстровано дві бази відпочинку в Затоці. Назаренко володіє трьома квартирами в Києві, місцем у паркінгу, двома будинками в Київській та Чернігівській областях і кількома ділянками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що винуватця смертельного ДТП на Майдані сильно побили очевидці аварії.