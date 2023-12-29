Возникнет сердечный приступ: каким напитком категорически запрещено злоупотреблять
Не существует безопасной дозы алкоголя для здоровья. К тому же, научно доказано, что степень воздействия алкоголя на сердце напрямую зависит от объема потребленного алкоголя.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram кардиолога Натальи Иванюк.
Как алкоголь вредит сердцу
По словам врача, чрезмерное употребление вызывает заболевание сердечно-сосудистой системы и приводит к серьезным последствиям.
Расширение и сужение артерий
В результате повышается кровяное давление, впоследствии возникает артериальная гипертензия, которая усиливает риск сердечных заболеваний.
Алкогольная кардиомиопатия
Это патология, при которой увеличиваются полости сердца, усугубляется "насосная функция", что впоследствии приводит к сердечной недостаточности.
Аритмии
Важно знать, что алкоголь может приводить к нарушениям ритма сердца, что может вызвать образование тромбов или инсульта.
Сердечный приступ
При умеренном употреблении спиртного риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и сердечного приступа очень низкий. Однако, если употребление становится регулярным или чрезмерным, этот риск стремительно увеличивается, особенно при наличии уже существующих проблем с сердцем.
Чем заменить алкоголь при стрессе
Часто во время стресса люди употребляют алкоголь. Однако во избежание развития зависимости и различных заболеваний можно заменить алкоголь на обычную прогулку в одиночку или вместе с друзьями.
Длительная ходьба вызывает полутрансовое состояние. Так вы в прямом смысле слова выхаживаете стресс.
Также, если у человека есть немного больше сил и возможности, то можно попробовать пойти на пробежку. Даже в умеренном темпе такая разминка позволит организму производить эндоканабиноиды, снижающие уровень тревоги. Так вы укрепите организм и избежите вредного алкоголя.
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