Возникнет боль в животе: когда категорически нельзя есть черешню
Черешню едят почти все. Однако, несмотря на большую пользу, такая ягода может нанести вред. В частности, людям с определенными проблемами нужно воздержаться от употребления черешни.
Можно ли есть черешню на голодный желудок - читайте на Styler ниже.
Кому нельзя есть
За один раз нельзя есть более 300 - 400 граммов ягоды. Все потому, что превышенная доза может спровоцировать проблемы со здоровьем.
Ограничить употребление ягоды следует людям, которые склонны к полноте или пытаются похудеть. Все из-за большого содержания глюкозы и фруктозы.
Также нельзя есть черешню людям:
- с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительного тракта;
- с язвой или гастритом с повышенной кислотностью;
- с индивидуальной непереносимостью;
- с диабетом.
Можно ли есть на голодный желудок
Как пишут "Факты", семейный врач Лилия Сарахман рассказала, если есть черешню умеренно, небольшими порциями, не натощак и предварительно помытыми, то можно избежать всех нежелательных последствий и получить только пользу для организма.
Важно, что тонкий кишечник может плохо усваивать такие углеводы как черешня. Она быстро ферментируется микрофлорой (кишечными бактериями), конечными продуктами такого пищеварения будут газы.
А это способствует возникновению метеоризма, вздутию живота, дискомфорта и боли в животе.
Также фруктоза, содержащаяся в черешне, стимулирует желудочно-кишечный тракт выводить воду и электролиты, что приводит к диарее.
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