ua ru
Чт, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Возникнет боль в животе: когда категорически нельзя есть черешню

Новина українською →
Четверг 01 июня 2023 19:44
Возникнет боль в животе: когда категорически нельзя есть черешню Кому нельзя есть черешню (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Черешню едят почти все. Однако, несмотря на большую пользу, такая ягода может нанести вред. В частности, людям с определенными проблемами нужно воздержаться от употребления черешни.

Можно ли есть черешню на голодный желудок - читайте на Styler ниже.

Кому нельзя есть

За один раз нельзя есть более 300 - 400 граммов ягоды. Все потому, что превышенная доза может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Ограничить употребление ягоды следует людям, которые склонны к полноте или пытаются похудеть. Все из-за большого содержания глюкозы и фруктозы.

Также нельзя есть черешню людям:

  • с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительного тракта;
  • с язвой или гастритом с повышенной кислотностью;
  • с индивидуальной непереносимостью;
  • с диабетом.

Можно ли есть на голодный желудок

Как пишут "Факты", семейный врач Лилия Сарахман рассказала, если есть черешню умеренно, небольшими порциями, не натощак и предварительно помытыми, то можно избежать всех нежелательных последствий и получить только пользу для организма.

Важно, что тонкий кишечник может плохо усваивать такие углеводы как черешня. Она быстро ферментируется микрофлорой (кишечными бактериями), конечными продуктами такого пищеварения будут газы.

А это способствует возникновению метеоризма, вздутию живота, дискомфорта и боли в животе.

Также фруктоза, содержащаяся в черешне, стимулирует желудочно-кишечный тракт выводить воду и электролиты, что приводит к диарее.

Ранее мы сообщали, что сделать, чтобы черешня не стала червивой.

Также мы писали, как выбрать самую вкусную и сладкую черешню.

Читайте РБК-Украина в Google News
ягода черешня