Он - Герой Украины. Главного военкома Львовщины уволили через месяц после назначения, - СМИ

Героя Украины, полковника Дениса Чаюка уволили с должности начальником Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

РБК-Украина (проект Styler) попыталось разобраться, действительно ли Чаюк уже не главный военком Львовской области.

Что известно о вероятном увольнении Чаюка

Как пишет издание LVIV.MEDIA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины, Чаюк был уволен с должности приказом Валерия Залужного, который главнокомандующий ВСУ якобы подписал 6 октября.

Там якобы говорится, что полковник Чаюк "уволен с должности начальника Львовского ТЦК и СП и назначен на должность заместителя командира одной из воинских частей".

"Информации, кто следующим возглавит Львовский областной территориальный центр комплектования, еще нет", - пишет СМИ.

Денис Чаюк возглавил областной ТЦК в сентябре (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

В свою очередь представители ТЦК информацию о вероятном увольнении Чаюка не подтвердили, но и не опровергли.

Спикер областного военкомата Мария Левко утром 10 октября в комментарии львовскому изданию ZAXID.NET сказала, что "на данный момент Денис Чаюк находится на рабочем месте и исполняет свои служебные обязанности".

Денис Чаюк возглавил областной ТЦК в сентябре (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Заметим, что подписанный Залужным приказ, о котором пишут СМИ, не опубликован ни на одном из официальных государственных онлайн-ресурсов.

Если информация об увольнении Чаюка правдива, то получится, что он возглавлял областной военкомат чуть больше месяца.

Кто такой Чаюк

41-летний полковник - участник российско-украинской войны, участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево, был заместителем командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

В марте 2022 года при освобождении села Малиновка Запорожской области Чаюк получил ранение из-за вражеской гранаты.

За личное мужество и результативность в боях с оккупантами, уничтожение техники и живой силы врага в апреле того же года президент Владимир Зеленский присвоил Чаюку звание Героя Украины.

Денис Чаюк - Герой Украины (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

В сентябре 2023 года Денис приказом Залужного был назначен руководителем Львовского областного ТЦК и СП.

Это произошло после того, как президент своим указом уволил всех предыдущих областных военкомов.

Денис Чаюк был назначен приказом Залужного (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

За время пребывания Чаюка в должности возглавляемый им ТЦК попал в скандал из-за того, что работники Самборского районного военкомата насильно удерживали в центре комплектования мужчину и избивали его.