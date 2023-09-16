"Вызывают рак и старение": 5 мифов о популярных процедурах для лица, в которые все верят

В косметологии возникло множество мифов вокруг аппаратных процедур для лица. Многие опасаются делать определенные процедуры, ведь ошибочно думают, что они могут вызвать рак.

Каким мифам не стоит доверять и что стоит знать, сообщили в медицинском сообществе "Sviy.doc" в Instagram .

Лазерную шлифовку лица можно делать один раз

Дерматолог и косметолог Карина Панькив рассказала, что лазерная шлифовка лица - это процедура, которую можно делать столько раз, сколько нужно, чтобы получить желаемый результат.

К тому же многие считают, что такая процедура - панацея и после первого же раза можно получить желаемый результат.

Однако, для лучшего результата процедуру нужно повторить несколько раз с определенным интервалом. Чтобы сделать это максимально эффективно и безопасно для кожи, нужно соблюдать правильные интервалы, зависящие от некоторых факторов:

типа лазера

глубины его проникновения

ресурса собственной кожи к восстановлению

Важно помнить, что регенерует у всех кожа по-разному. Поэтому если сделаем следующую процедуру слишком рано, то человек не получит желаемого эффекта.

SMAS-лифтинг устраняет последствия неудачной пластики

По словам дерматолога, SMAS-лифтинг не направлен на исправление неудачного результата пластической операции или контурной пластики.

"Если мы говорим о контурной пластике, то есть о введении филеров в определенные участки лица. Мы ее провели, нам не нравится результат или филлер мигрировал в те участки, где он не должен быть. То для такого случая есть непосредственно антидот - это фермент гиалуронидаза", - говорится в сообщении.

Гиалуронидазы растворяют гиалуроновую кислоту в том участке, куда ввести препарат. Поэтому использовать для этого SMAS-лифтинг не рационально.

Однако с помощью этой процедуры можно проработать участки и проблемы, которые не удается решить с помощью контурной пластики.

Лазерные процедуры провоцируют развитие рака

Дерматолог добавила, что возникновение онкологического заболевания в результате проведения лазерных методик - невозможно и полностью исключено. Это подтверждено многолетними исследованиями.

Такой миф связан с тем, что лазерное излучение путают с ионизирующим, то есть радиоактивным.

Однако лазерный луч он излучает исключительно тепловую энергию, которая проникает только на заданную глубину.

"Если мы говорим уже об имеющемся онкологическом заболевании, то разрешено проводить лазерные методики только при нормализации показателей в крови. Чтобы в результате процедуры была хорошая реабилитация и не было воспалительного процесса", - сказала косметолог.

После лазерной шлифовки стареет кожа.

Это очередной миф, в который многие верят. Напротив, вследствие лазерной шлифовки происходит контролируемая травма кожи. А в ответ на травму кожа отвечает ускоренной регенерацией.

То есть деление и восстановление клеток кожи ускоряется. А вот процессы старения заключаются наоборот в том, что деление клеток кожи замедляется. Соответственно, лазерная шлифовка имеет обратный эффект.

Ультразвуковая подтяжка эффективна в любом возрасте

Возраст в косметологии - это понятие очень условное, ведь стареет каждый человек по-разному.

Однако, SMAS-лифтинг - это процедура, которая все-таки имеет определенные возрастные ограничения.

Дерматолог отметила, если говорить о нижнем пределе, когда уже можно начинать SMAS-лфитинг, то нужно учитывать, что старение начинается ориентировочно с 25-30 лет, поэтому раньше этого возрастного периода не нужно проводить процедуру.