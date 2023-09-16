"Викликають рак та старіння": 5 міфів про популярні процедури для обличчя, у які всі вірять

У косметології виникло багато міфів навколо апаратних процедур для обличчя. Багато людей побоюються робити певні процедури, адже помилково думають, що вони можуть викликати рак.

Яким міфам не варто довіряти та що варто знати, повідомили у медичній спільноті "Sviy.doc" в Instagram .

Лазерну шліфовку обличчя можна робити один раз

Дерматолог та косметолог Каріна Паньків розповіла, що лазерна шліфовка обличчя - це процедура, яку можна проводити стільки разів, скільки потрібно, щоб отримати бажаний результат.

До того ж багато хто вважає, що така процедура - панацея і після першого ж разу можна отримати бажаний результат.

Однак, для кращого результату процедуру потрібно повторити декілька разів з певним інтервалом. Щоб зробити це максимально ефективно та безпечно для шкіри, потрібно дотримуватися правильних інтервалів, які залежать від деяких чинників:

типу лазера

глибини його проникнення

ресурсу власної шкіри до відновлення

Важливо пам'ятати, що регенерує у всіх шкіра по-різному. Тому, якщо зробимо наступну процедуру занадто рано, то людина не отримає бажаного ефекту.

SMAS-ліфтинг усуває наслідки невдалої пластики

За словами дерматолога, SMAS-ліфтинг не направлений на виправлення невдалого результату пластичної операції чи контурної пластики.

"Якщо ми говоримо про контурну пластику, тобто про введення філерів в певні ділянки обличчя. Ми її провели, нам не подобається результат або філер мігрував в ті ділянки, де він не має бути. То для такого випадку є безпосередньо антидот - це фермент гіалурондаза", - йдеться у повідомленні.

Гіалуронідази розчиняють гіалуронову кислоту в тій ділянці, куди ввести препарат. Тому використовувати для цього SMAS-ліфтинг зовсім не раціонально.

Проте за допомогою цієї процедури можна пропрацювати ті ділянки та проблеми, які не вдається вирішити за допомогою контурної пластики.

Лазерні процедури провокують розвиток раку

Дерматолог додала, що виникнення онкологічного захворювання внаслідок проведення лазерних методик - неможливе і повністю виключено. Це доведено багаторічними дослідженнями.

Такий міф пов'язаний з тим, що лазерне випромінювання плутають з іонізуючим, тобто радіоактивним.

Однак, лазерний промінь він випромінює виключно теплову енергію, яка проникає тільки на задану глибину.

"Якщо ми говоримо вже про наявне онкологічне захворювання, то дозволено проводити лазерні методики тільки при нормалізації показників в крові. Щоб в наслідок процедури була гарна реабілітація та не було запального процесу", - сказала косметолог.

Після лазерної шліфовки старіє шкіра

Це черговий міф, у який багато хто вірить. Навпаки внаслідок лазерного шліфування відбувається контрольована травма шкіри. А у відповідь на травму шкіра відповідає прискореною регенерацією.

Тобто поділ та відновлення клітин шкіри пришвидшується. А от процеси старіння вони полягають навпаки в тому, що поділ клітин шкіри уповільнюється. Відповідно лазерна шліфовка має зворотний ефект.

Ультразвукова підтяжка ефективна в будь-якому віці

Вік в косметології - це поняття дуже умовне, адже старіє кожна людина по-різному.

Однак, SMAS-ліфтинг - це процедура, яка все-таки має певні вікові обмеження.

Дерматолог зазначила, якщо говорити про нижню межу, коли вже можна починати SMAS-лфітинг, то потрібно враховувати, що старіння починається орієнтовно з 25-30 років, тому раніше цього вікового періоду не потрібно проводити процедуру.