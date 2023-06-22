Вызывают воспаление и проблемы с кишечником: 5 вредных напитков для здоровья

Чтобы поддерживать здоровье в хорошем состоянии, следует следить за тем, что вы пьете и едите. В частности, бактерии в кишечнике играют важную роль как в пищеварении, так и в защите от разных болезней. Поэтому следует отказаться от некоторых напитков, которые вредят здоровью.

Сладкий чай

По словам эксперта по питанию Тоби Амидора, один из худших напитков для здоровья кишечника - это напитки с добавлением сахара. Сюда относятся лимонад и сладкие чаи.

В исследовании выяснили, что высокое содержание сахара может способствовать воспалению и сдвинуть баланс между хорошим и плохим микробиомом кишечника, что может привести к проблемам со здоровьем.

Если вам хочется сладкого холодного напитка, лучше выбрать 100% фруктовый сок без добавления сахара.

Энергетические напитки

Энергетические напитки с высоким содержанием кофеина могут вызвать гастрит, воспаление и диарею. Избыток кофеина может привести к тому, что желудок будет выделять больше кислоты, чем обычно.

Кофе

Напитки с кофеином, такие как кофе, являются стимуляторами, которые могут ускорить работу желудочно-кишечного тракта. В результате это может спровоцировать диарею, что приведет к обезвоживанию.

Кроме того, кофеин может усилить тревогу и стресс, а также осложнить сон и усугубить симптомы у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Газированные напитки

Согласно исследованию в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, употребление газированных напитков приводят к расстройству желудочно-кишечного тракта.

Также существует возможная связь между газированными напитками и расстройством желудка.

Алкоголь

Регулярное употребление слишком большого количества пива, коктейлей или вина может повлиять на микробиом, вызывая дисбаланс бактерий в кишечнике с чрезмерным разрастанием плохих. В результате это может привести к воспалению.

Профессор диетологии Бостонского университета Джоан Садж Блэйк рассказал, что частое злоупотребление алкоголем может повредить клетки, защищающие кишечник. А это позволит бактериям и токсинам проникать в кровь.

Шоколадные напитки

У некоторых людей употребление шоколадных напитков может привести к кислотному рефлюксу. Это когда кислота в пищеводе возвращается назад, вызывая изжогу. Если вы чувствуете кислотный рефлюкс чаще двух раз в неделю, у вас может быть диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Какие продукты вредные

Конфеты

Высокое содержание сахара может нарушить баланс хороших и плохих бактерий в кишечнике. Это приведет к боли в животе и диарее.

Картофель фри

В такой пище много насыщенных жиров и соли. Они уменьшают количество полезных кишечных бактерий и могут усугубить воспаление кишечника.

Картофельные чипсы

Они влияют на здоровье кишечника так же, как картофель фри. А еще такие продукты замедляют процесс пищеварения.