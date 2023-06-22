Вызывают воспаление и проблемы с кишечником: 5 вредных напитков для здоровья
Чтобы поддерживать здоровье в хорошем состоянии, следует следить за тем, что вы пьете и едите. В частности, бактерии в кишечнике играют важную роль как в пищеварении, так и в защите от разных болезней. Поэтому следует отказаться от некоторых напитков, которые вредят здоровью.
Об этом сообщила EatThis, Not That!
Сладкий чай
По словам эксперта по питанию Тоби Амидора, один из худших напитков для здоровья кишечника - это напитки с добавлением сахара. Сюда относятся лимонад и сладкие чаи.
В исследовании выяснили, что высокое содержание сахара может способствовать воспалению и сдвинуть баланс между хорошим и плохим микробиомом кишечника, что может привести к проблемам со здоровьем.
Если вам хочется сладкого холодного напитка, лучше выбрать 100% фруктовый сок без добавления сахара.
Энергетические напитки
Энергетические напитки с высоким содержанием кофеина могут вызвать гастрит, воспаление и диарею. Избыток кофеина может привести к тому, что желудок будет выделять больше кислоты, чем обычно.
Кофе
Напитки с кофеином, такие как кофе, являются стимуляторами, которые могут ускорить работу желудочно-кишечного тракта. В результате это может спровоцировать диарею, что приведет к обезвоживанию.
Кроме того, кофеин может усилить тревогу и стресс, а также осложнить сон и усугубить симптомы у людей с синдромом раздраженного кишечника.
Газированные напитки
Согласно исследованию в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, употребление газированных напитков приводят к расстройству желудочно-кишечного тракта.
Также существует возможная связь между газированными напитками и расстройством желудка.
Алкоголь
Регулярное употребление слишком большого количества пива, коктейлей или вина может повлиять на микробиом, вызывая дисбаланс бактерий в кишечнике с чрезмерным разрастанием плохих. В результате это может привести к воспалению.
Профессор диетологии Бостонского университета Джоан Садж Блэйк рассказал, что частое злоупотребление алкоголем может повредить клетки, защищающие кишечник. А это позволит бактериям и токсинам проникать в кровь.
Шоколадные напитки
У некоторых людей употребление шоколадных напитков может привести к кислотному рефлюксу. Это когда кислота в пищеводе возвращается назад, вызывая изжогу. Если вы чувствуете кислотный рефлюкс чаще двух раз в неделю, у вас может быть диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
Какие продукты вредные
Конфеты
Высокое содержание сахара может нарушить баланс хороших и плохих бактерий в кишечнике. Это приведет к боли в животе и диарее.
Картофель фри
В такой пище много насыщенных жиров и соли. Они уменьшают количество полезных кишечных бактерий и могут усугубить воспаление кишечника.
Картофельные чипсы
Они влияют на здоровье кишечника так же, как картофель фри. А еще такие продукты замедляют процесс пищеварения.
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