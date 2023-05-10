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Выгодно только маршрутчикам и таксистам. Зачем в Киеве останавливают транспорт во время тревог

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Киев, Среда 10 мая 2023 18:22
Выгодно только маршрутчикам и таксистам. Зачем в Киеве останавливают транспорт во время тревог Зачем в Киеве останавливают общественный транспорт во время тревог (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве продолжают останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог, маршрутки продолжают ездить, а тарифы на такси мгновенно растут.

Какая позиция по этому требованию у Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассказали в Facebook Пасажири Києва.

Это не требование ГСЧС

В ответе на запрос блогера и транспортного аналитика Александра Гречко говорится, что ГСЧС не требует от городов останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог.

"Хотя именно якобы обязательными для выполнения рекомендациями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прикрываются в Совете обороны Киева, чтобы останавливать общественный транспорт с августа 2022 года - уже 9 месяцев", - говорится в сообщении.

Выгодно только маршрутчикам и таксистам. Зачем в Киеве останавливают транспорт во время тревогВыгодно только маршрутчикам и таксистам. Зачем в Киеве останавливают транспорт во время тревог

Ответ ГСЧС на запрос (фото: facebook.com/Пассажиры Киева)

Как на самом деле должны действовать водители во время остановки

В ГСЧС еще летом прошлого года разработали "Примерный алгоритм действий населения по сигналам оповещения гражданской защиты (в учебных заведениях, в городском транспорте, торговых заведениях)", который размещен на официальном вебпортале ГСЧС.

"Обращаем внимание, что Примерный алгоритм носит информационный характер и не содержит норм права", - подчеркивают в ГСЧС.

Александр Гречко отмечает, что городские власти Киева выполняют примерный алгоритм лишь частично и так как им хочется.

Ведь согласно п. 4 водитель должен сопровождать пассажиров до укрытия и согласно п. 5 и 6 - оставаться там до отбоя.

Выгодно только маршрутчикам и таксистам. Зачем в Киеве останавливают транспорт во время тревог

Алгоритм действий водителя во время тревоги (фото: facebook.com/Пассажиры Киева)

Во время тревог происходит транспортный коллапс

На самом деле во время объявления воздушных тревог мы можем наблюдать, как пассажиры продолжают сидеть в транспорте и ждать отбоя вместо того, чтобы искать укрытие или идти туда за водителем.

Маршрутки продолжают курсировать, и в часы пик они ездят очень переполненными, нарушая все возможные правила техники безопасности. Тарифы на такси растут автоматически из-за высокого спроса.

"Никому кроме маршрутчиков решение об остановке общественного транспорта во время тревог не нужно", - добавил блогер.

Ранее блогер также показал абсурдность остановки транспорта в Киеве.

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