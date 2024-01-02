Известная волонтерка в Харькове получила ранения в результате обстрела (фото)
Во время ракетного удара армии РФ по Харькову известная волонтерка Наталья Попова получила ранения. Сейчас ее семья нуждается в помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Наталии в Facebook.
"Я услышала звук взрыва, успела схватить малого и забросить его в ванную. И когда сюда уже вторая ракета прилетела, мне просто повезло, я залетела в ванную с ударной волной, с дверью, а он был закрыт простынями. И благодаря этому у него была только реакция на стресс, но он целый", - рассказала Попова детали журналистам "Суспільного Харків".
По словам Натальи, спасатели прибыли очень вовремя и оказали всю необходимую помощь.
"Мы живы. Малого успела скрыть. Хочу поблагодарить экстренку за быстрое прибытие на помощь. Поблагодарить ГСЧС, за то, что вынесли сына из квартиры и поблагодарить психологов, которые отвлекали малого, дали игрушку и конфеты", - пишет волонтер.
Самой женщине стеклом порезало лицо. С ног также вынули стекло, однако от госпитализации семья отказалась.
Волонтер Наталья Попова получила ранения (фото: facebook.com/popova.natali)
Волонтерское сообщество нуждается в помощи украинцев.
"Мы потеряли все. Волонтерского буса, который пережил все, тоже больше нет. 30 метров до воронки. Буду просить о помощи, потому что ездить больше не на чем. Вещей почти не осталось..." - отмечает Наталья.
Как присоединиться к помощи:
- Монобанк - по ссылке.
- ПриватБанк - 5375 4112 1201 0370
- PayPal - nataliia.popova.kh@gmail.com
Ракетный удар по Харькову
Прилеты в Харькове пришлись на центр города. Известно о минимум четырех ударах по Шевченковскому району. Один погибший человек. 45 травмированы.
В результате вражеских ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина. У пострадавших - взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс.
Также ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин - от 24 до 60 лет.
В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе 3 детей. Медики оценивают их состояние как среднее.
Ранее мы сообщали о том, что обломки ракеты разбили квартиру нардепки Киры Рудык.
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