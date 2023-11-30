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Не отказывайтесь. Диетолог рассказала, почему следует оставить сладкое даже в здоровом питании

Украина, Четверг 30 ноября 2023 14:26
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Не отказывайтесь. Диетолог рассказала, почему следует оставить сладкое даже в здоровом питании Что делать со сладостями в рационе (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Олеся Добрянская

Когда человек начинает правильно питаться, чаще всего из его рациона исчезают сладости. Однако в то же время довольно часто десерты становятся теми продуктами, на которых "срываются".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олеси Добрянской в Instagram рассказывает, почему сладкое лучше оставлять в питании и как на него не "срываться".

Почему десерты должны присутствовать в рационе

По словам Добрянской, в некоторых случаях жесткий отказ от любимых продуктов может привести к перееданию другими. А несколько позже происходит и срыв на "запретные" продукты.

Другой недостаток полного исключения из рациона сладостей - это стресс и тревога. Если вы любите десерты, но раньше не питались сбалансировано, тогда резкий отказ может вызвать у вас отрицательные эмоции. Таким образом, будто и хорошая привычка здорового питания станет настоящей каторгой.

"Все можно! Важен баланс", - подчеркивает эксперт.

Что делать, если сладкое "запретный" продукт

Если вы все-таки решили питаться сбалансировано и здорово, но постоянно срываетесь на сладкое, Олеся Добрянская дает несколько советов:

  • не ешьте "срывной" продукт (а это могут быть не только сладости) на голодный желудок. Оставьте его на конец трапезы, когда завершите основной прием пищи.
  • не ешьте сразу. Разбивайте сладкое на порции каждый прием пищи.
  • не покупайте сразу много сладостей. Маленькая порция убережет вас от переедания.
  • добавляйте в свои блюда интересные вкусы, специи, яркие продукты и т. д. Это все сделает вашу тарелку интересной и насыщенной настолько, что вам не захочется восполнять эмоциональный пробел шоколадом.

Сколько сладкого можно есть в день

Безопасная норма составляет 10% от суточного количества калорий. То есть если в течение дня вы съедаете 1 800 калорий, то сладкого здесь должно быть на 180 калорий.

Однако эти нормы субъективны и даны для того, чтобы учесть сюда другие продукты, которые принесут пользу.

Гораздо лучше менять свои пищевые привычки постепенно без запретов или ограничений.

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