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От биографии до юмора: 6 лучших книг, которые стоит купить в подарок

Четверг 28 декабря 2023 11:02
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От биографии до юмора: 6 лучших книг, которые стоит купить в подарок Идеальный подарок для книголюбов (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Все знают, что книга - лучший подарок. А лучшие книги - это подарки идеальные. Особенно в период рождественско-новогодних праздников.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с национальной платформой Yakaboo собрало топ книг, которые в этом году были отмечены литературными премиями или стали мировыми бестселлерами, и потому точно хорошо подойдут в качестве подарка.

Анна. Биография Анны Винтур, главной редактора Vogue (Эми Оделл)

Впервые на украинском под праздники вышел бестселлер The New York Times, попавший в США в рейтинг лучших изданий Bloomberg's 2022-го года. Анна Винтур – не только одна из ключевых фигур мира моды, прототип героини культового фильма "Дьявол носит Prada". Она еще и женщина, которая обязана своим успехом исключительно своей трудолюбию, креативности и стальной воле.

Автор этой биографической книги рассказывает о собственном опыте работы с Анной, а также приводит многочисленные показания и отрывки интервью, которые собрала во время работы над книгой у коллег, друзей и ближайшего окружения Анны Винтур. Автор выстраивает сюжет вокруг характера Анны и рассказывает, как она стала главным человеком в Vogue и фэшн-бизнесе, выдержав жесткую конкуренцию с мужчинами бизнеса и политики.

От биографии до юмора: 6 лучших книг, которые стоит купить в подарок

Лестница (Евгения Кузнецова)

Книгой года BBC 2023 стал роман "Лестница" Евгении Кузнецовой - роман с легким юмором и глубокими персонажами.

Начинается все с того, что Толик наконец-то приобрел свой домик мечты в Испании, где тепло, красиво, а самое главное – нет надоедливой родни. Вот война переворачивает все и в личный испанский рай съезжаются мама Толика, его одноногий дядя, дальняя родственница со своей слюнявой собачкой, сестра с депрессивной подругой и даже кошачьи свекровь и невестка… Каждый со своими страхами, вкусами и видением. Книга очень освежает, как глоток свежего воздуха!

От биографии до юмора: 6 лучших книг, которые стоит купить в подарок

Позывной для Иова. Хроники вторжения (Александр Михед)

Премию имени Юрия Шевелева за лучшую украинскую эссеистику 2022 получила книга "Позывной для Иова. Хроники вторжения". Автор, Александр Михед, начал писать ее в первый день широкомасштабного вторжения и работал над книгой в течение тринадцати месяцев. Писал, что пережил вместе со своей семьей, но ему удалось написать не о личном: он собрал и изложил мнения и переживания многих украинцев в течение первого года вторжения.

Украинцы, как и когда-то ветхозаветный Иов, сейчас проживают ужасные потери. Как мы теряем самых родных друзей и дома? Как меняются украинские дети и какую постпамять будет иметь следующее поколение? Наконец, кем является каждый из нас в этой войне? Это не просто книга, это артефакт истории.

От биографии до юмора: 6 лучших книг, которые стоит купить в подарок

Блэкаут. Хроники нашей жизни во время войны России против Украины (Студия "Сери/граф")

Документальный комикс "Блекаут" победил в номинации "Визуальный сторителинг" премии Книжного арсенала "Лучший книжный дизайн 2023".

Блекаут, через который мы прошли прошлой зимой, - это не только тьма дома, отсутствие воды и связи, невозможность работать. Это также история об украинцах, которые разными способами мужественно учатся его преодолевать. Это уникальная концептуальная "памятка" о важности света и о нашей борьбе с тьмой.

Когда открываешь черную обложку, с вклеенной картой, имитирующей поляроидный снимок, "включается свет" сияющего желтого форзаца. Также оно выключается, когда закрываешь книгу в конце с ощущением, что ты выхватил из тьмы подсвеченную историю чьего-то опыта. Комикс вышел и на английском языке.

От биографии до юмора: 6 лучших книг, которые стоит купить в подарок

Орден молчательниц (Екатерина Калитко)

Одна из самых мощных поэтесс Украины в этом году была отмечена Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко.

Екатерина Калитко в своей книге "Орден молчалив" мастерски создает портрет украинской женщины, проникая в тайную сферу того, о чем она молчит. Мошонок обладает волшебной лирикой и утонченным мастерством языка. Ее слова звучат как мелодия, исполненная глубины эмоций и философских размышлений, проникает в глубину души, вызывая эмоциональные реакции и размышления. Неповторимый стиль письма, подлинность и уязвимость поэтического дара автора создали книгу, которую читателю хочется носить в сердце.

От биографии до юмора: 6 лучших книг, которые стоит купить в подарок

Ярчик и девять собак (Настя Мельниченко)

Ребенок просит подарить собачку или не знает, как подружиться с домашним любимцем? Настя Мельниченко написала невероятно теплую историю о том, как мальчик Ярослав попал в свою родственницу и девять собак. Изо дня в день Ярчик знакомится с каждым четырехлапым другом. В книге есть также информационные блоки об особенностях породы, уходе, физическом и психическом здоровье, кормлении, медицинском сопровождении собак.

Книга получила премию "Гуманная книга" зоозащитной организации UAnimals за то, что помогает лелеять в детях гуманное отношение к животным и окружающей среде.

От биографии до юмора: 6 лучших книг, которые стоит купить в подарок

Напомним, ранее мы писали о том, какие 6 новых книг о войне, которые нужно прочесть.

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