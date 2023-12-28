От биографии до юмора: 6 лучших книг, которые стоит купить в подарок

Все знают, что книга - лучший подарок. А лучшие книги - это подарки идеальные. Особенно в период рождественско-новогодних праздников.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с национальной платформой Yakaboo собрало топ книг, которые в этом году были отмечены литературными премиями или стали мировыми бестселлерами, и потому точно хорошо подойдут в качестве подарка.

Анна. Биография Анны Винтур, главной редактора Vogue (Эми Оделл)

Впервые на украинском под праздники вышел бестселлер The New York Times, попавший в США в рейтинг лучших изданий Bloomberg's 2022-го года. Анна Винтур – не только одна из ключевых фигур мира моды, прототип героини культового фильма "Дьявол носит Prada". Она еще и женщина, которая обязана своим успехом исключительно своей трудолюбию, креативности и стальной воле.

Автор этой биографической книги рассказывает о собственном опыте работы с Анной, а также приводит многочисленные показания и отрывки интервью, которые собрала во время работы над книгой у коллег, друзей и ближайшего окружения Анны Винтур. Автор выстраивает сюжет вокруг характера Анны и рассказывает, как она стала главным человеком в Vogue и фэшн-бизнесе, выдержав жесткую конкуренцию с мужчинами бизнеса и политики.

Лестница (Евгения Кузнецова)

Книгой года BBC 2023 стал роман "Лестница" Евгении Кузнецовой - роман с легким юмором и глубокими персонажами.

Начинается все с того, что Толик наконец-то приобрел свой домик мечты в Испании, где тепло, красиво, а самое главное – нет надоедливой родни. Вот война переворачивает все и в личный испанский рай съезжаются мама Толика, его одноногий дядя, дальняя родственница со своей слюнявой собачкой, сестра с депрессивной подругой и даже кошачьи свекровь и невестка… Каждый со своими страхами, вкусами и видением. Книга очень освежает, как глоток свежего воздуха!

Позывной для Иова. Хроники вторжения (Александр Михед)

Премию имени Юрия Шевелева за лучшую украинскую эссеистику 2022 получила книга "Позывной для Иова. Хроники вторжения". Автор, Александр Михед, начал писать ее в первый день широкомасштабного вторжения и работал над книгой в течение тринадцати месяцев. Писал, что пережил вместе со своей семьей, но ему удалось написать не о личном: он собрал и изложил мнения и переживания многих украинцев в течение первого года вторжения.

Украинцы, как и когда-то ветхозаветный Иов, сейчас проживают ужасные потери. Как мы теряем самых родных друзей и дома? Как меняются украинские дети и какую постпамять будет иметь следующее поколение? Наконец, кем является каждый из нас в этой войне? Это не просто книга, это артефакт истории.

Блэкаут. Хроники нашей жизни во время войны России против Украины (Студия "Сери/граф")

Документальный комикс "Блекаут" победил в номинации "Визуальный сторителинг" премии Книжного арсенала "Лучший книжный дизайн 2023".

Блекаут, через который мы прошли прошлой зимой, - это не только тьма дома, отсутствие воды и связи, невозможность работать. Это также история об украинцах, которые разными способами мужественно учатся его преодолевать. Это уникальная концептуальная "памятка" о важности света и о нашей борьбе с тьмой.

Когда открываешь черную обложку, с вклеенной картой, имитирующей поляроидный снимок, "включается свет" сияющего желтого форзаца. Также оно выключается, когда закрываешь книгу в конце с ощущением, что ты выхватил из тьмы подсвеченную историю чьего-то опыта. Комикс вышел и на английском языке.

Орден молчательниц (Екатерина Калитко)

Одна из самых мощных поэтесс Украины в этом году была отмечена Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко.

Екатерина Калитко в своей книге "Орден молчалив" мастерски создает портрет украинской женщины, проникая в тайную сферу того, о чем она молчит. Мошонок обладает волшебной лирикой и утонченным мастерством языка. Ее слова звучат как мелодия, исполненная глубины эмоций и философских размышлений, проникает в глубину души, вызывая эмоциональные реакции и размышления. Неповторимый стиль письма, подлинность и уязвимость поэтического дара автора создали книгу, которую читателю хочется носить в сердце.

Ярчик и девять собак (Настя Мельниченко)

Ребенок просит подарить собачку или не знает, как подружиться с домашним любимцем? Настя Мельниченко написала невероятно теплую историю о том, как мальчик Ярослав попал в свою родственницу и девять собак. Изо дня в день Ярчик знакомится с каждым четырехлапым другом. В книге есть также информационные блоки об особенностях породы, уходе, физическом и психическом здоровье, кормлении, медицинском сопровождении собак.

Книга получила премию "Гуманная книга" зоозащитной организации UAnimals за то, что помогает лелеять в детях гуманное отношение к животным и окружающей среде.