Вітер до 22 м/с, і посилення морозів: синоптики дали невтішний прогноз на найближчі дні
В Україні 18 січня не вщухатиме вітер, а на Водохреще, 19-го січня посиляться морози. Проте критичної холоднечі поки не буде.
Прогноз погоди на найближчі два дні - нижче в матеріалі Styler.
"18 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.
За совами Наталки Діденко, у вівторок в Україні буде вітряно й холодно. Синоптик прогнозує, що місцями пориви вітру сягатимуть 22 метрів за секунду, часом й сильніше.
Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах -1... -6 градусів, на Півдні та на крайньому заході України близько нуля.
Місцями очікується сніг.
В Укргідрометцентрі на 19 січня прогнозується ясна погода без опадів, буде все ще досить вітряно. Температура вдень переважно 0... -5, на заході і півдні до +2, градусів, а на північному сході до -8 градусів.
Вночі -3... -8, на півночі і північному сході до -11 морозу.
Прогноз для Києва
У Києві 18 січня вдень -2... -4 градуси. Сніг ймовірний, невеликий, чергуватиметься із поясненнями. На дорогах ожеледиця.
Вітер очікується сильний, штормовий, пориви можливі більше 15 метрів за секунду.
Дивіться нижче на картах гідрометцентру прогноз на два дні.
Погода в Україні 18-19 січня (meteo.gov.ua)
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