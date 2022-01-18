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Вітер до 22 м/с, і посилення морозів: синоптики дали невтішний прогноз на найближчі дні

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Вівторок 18 січня 2022 06:30
Вітер до 22 м/с, і посилення морозів: синоптики дали невтішний прогноз на найближчі дні Фото: Погода в Україні принесе посилення морозів і вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні 18 січня не вщухатиме вітер, а на Водохреще, 19-го січня посиляться морози. Проте критичної холоднечі поки не буде.

Прогноз погоди на найближчі два дні - нижче в матеріалі Styler.

"18 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

За совами Наталки Діденко, у вівторок в Україні буде вітряно й холодно. Синоптик прогнозує, що місцями пориви вітру сягатимуть 22 метрів за секунду, часом й сильніше.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах -1... -6 градусів, на Півдні та на крайньому заході України близько нуля.

Місцями очікується сніг.

В Укргідрометцентрі на 19 січня прогнозується ясна погода без опадів, буде все ще досить вітряно. Температура вдень переважно 0... -5, на заході і півдні до +2, градусів, а на північному сході до -8 градусів.

Вночі -3... -8, на півночі і північному сході до -11 морозу.

Прогноз для Києва

У Києві 18 січня вдень -2... -4 градуси. Сніг ймовірний, невеликий, чергуватиметься із поясненнями. На дорогах ожеледиця.

Вітер очікується сильний, штормовий, пориви можливі більше 15 метрів за секунду.

Дивіться нижче на картах гідрометцентру прогноз на два дні.

Вітер до 22 м/с, і посилення морозів: синоптики дали невтішний прогноз на найближчі дніВітер до 22 м/с, і посилення морозів: синоптики дали невтішний прогноз на найближчі дні

Погода в Україні 18-19 січня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, чи можна самостійно освятити дім на Водохреще, і яких традицій варто дотримуватися.

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