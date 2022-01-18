Вітер до 22 м/с, і посилення морозів: синоптики дали невтішний прогноз на найближчі дні

В Україні 18 січня не вщухатиме вітер, а на Водохреще, 19-го січня посиляться морози. Проте критичної холоднечі поки не буде.

Прогноз погоди на найближчі два дні - нижче в матеріалі Styler .

"18 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

За совами Наталки Діденко, у вівторок в Україні буде вітряно й холодно. Синоптик прогнозує, що місцями пориви вітру сягатимуть 22 метрів за секунду, часом й сильніше.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах -1... -6 градусів, на Півдні та на крайньому заході України близько нуля.

Місцями очікується сніг.

В Укргідрометцентрі на 19 січня прогнозується ясна погода без опадів, буде все ще досить вітряно. Температура вдень переважно 0... -5, на заході і півдні до +2, градусів, а на північному сході до -8 градусів.

Вночі -3... -8, на півночі і північному сході до -11 морозу.

Прогноз для Києва

У Києві 18 січня вдень -2... -4 градуси. Сніг ймовірний, невеликий, чергуватиметься із поясненнями. На дорогах ожеледиця.

Вітер очікується сильний, штормовий, пориви можливі більше 15 метрів за секунду.

Дивіться нижче на картах гідрометцентру прогноз на два дні.

Погода в Україні 18-19 січня (meteo.gov.ua)